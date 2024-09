Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln

06.09.24 09:48 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag

Um 09:41 ist Bitcoin 55.492,58 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag -1,12 Prozent niedriger als am Vortag (56.120,74 US-Dollar). Zudem gibt Bitcoin Cash am Freitagvormittag nach. Um -0,31 Prozent auf 306,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 307,46 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -1,42 Prozent auf 2.335,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.369,08 US-Dollar wert. Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 66,13 US-Dollar am Vortag auf 65,10 US-Dollar nach unten (-1,56 Prozent). Nach 0,5443 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Freitagvormittag um -2,00 Prozent auf 0,5335 US-Dollar gesunken. Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -1,83 Prozent auf 0,3194 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,3253 US-Dollar. Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,22 Prozent auf 172,89 US-Dollar, nach 172,52 US-Dollar am Vortag. Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1184 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1204 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0034 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:25 bei 0,0033 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0890 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0903 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0159 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0163 US-Dollar. Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -1,83 Prozent auf 23,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 23,99 US-Dollar wert. Derweil notiert der NEO-Kurs bei 9,187 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,371 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,96 Prozent. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com