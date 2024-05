10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Leitindex dürfte zum Wochenstart weiter zulegen.

2. Börsen in Asien uneins

In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 am Donnerstag letztlich 0,1 Prozent auf 38.236,07 Punkte. Hier ruht der Handel feiertagsbedingt.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite gegen 07:00 MESZ 1,05 Prozent höher bei 3.137,36 Zählern. Der Hang Seng gibt in Hongkong derweil marginale 0,05 Prozent auf 18.466,91 Einheiten nach.

3. Warren Buffetts Berkshire Hathaway steigert operativen Gewinn deutlich - Apple-Aktien verkauft

Berkshire Hathaway, die Investmentholding von Warren Buffett, hat die Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt. Der operative Gewinn stieg im Berichtszeitraum um rund 39 Prozent auf 11,222 Milliarden US-Dollar, nachdem er im Vorjahreszeitraum bei 8,065 Milliarden US-Dollar gelegen hatte. Zur Nachricht

4. Aktivisten planen weitere Aktionen gegen Tesla-Gigafabrik in Grünheide

Die Aktivisten im Protestcamp in Grünheide haben für die kommende Woche Aktionen gegen die Werkserweiterung der Tesla-Autofabrik angekündigt. Dazu gehörten unter anderem Proteste in Grünheide und eine Demonstration in Potsdam, sagte eine Sprecherin der Initiative "Tesla stoppen". Hinter den Aktionen steht die Bündnisinitiative "Tesla den Hahn abdrehen". Zur Nachricht

5. Bilanzen von BioNTech, Palantir und Lucid voraus

Vorbörslich legt BioNTech am Montag in den USA sein Zahlenwerk vor. Nach US-Börsenschluss warten Palantir und Lucid mit ihren Bilanzen auf. Zum Ausblick

6. Adtran Networks-Mutter ADTRAN Holdings erwartet hohe Firmenwertminderung

Der US-Telekomausrüster ADTRAN Holdings muss voraussichtlich Firmenwert im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich abschreiben. Für den sogenannten Goodwill, der ausschließlich auf das Network Solutions Segment entfalle, werde eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von etwa 293 Millionen US-Dollar (272,5 Mio Euro) erwartet. Zur Nachricht

7. Neue Aareal-Bank-Eigentümer sichern sich Kontrolle: Minderheitsaktionäre herausgedrängt

Die neuen Eigentümer der Aareal Bank haben sich die volle Kontrolle über den Wiesbadener Gewerbeimmobilienfinanzierer gesichert. Die verbliebenen Minderheitsaktionäre können nach einem Beschluss der Hauptversammlung vom Freitag wie geplant per Barabfindung herausgedrängt werden. Zur Nachricht

8. Sammelklage gegen Vodafone hat schon zehntausende Unterstützer

An einer Sammelklage gegen den Telekommunikationsanbieter Vodafone nehmen schon jetzt zehntausende Menschen teil. Beim Klageregister des Bundesamtes für Justiz haben sich binnen einer Woche 40 445 Verbraucherinnen und Verbraucher eingetragen, wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise starten mit leichten Aufschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Montagmorgen 83,32 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 78,48 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0765 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas niedriger auf 1,0744 Dollar festgelegt.