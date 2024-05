DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Berkshire Hathaway steigert operativen Gewinn -- Aktivisten planen weitere Aktionen gegen Tesla-Gigafabrik in Grünheide -- Vodafone, Aareal Bank im Fokus

Dank positiver Vorgaben der Wall Street dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Montag weiter aufwärts gehen. Ein eher schwacher US-Arbeitsmarktbericht hatte vor dem Wochenende wieder Hoffnung auf baldige Zinssenkungen gemacht. Nun wird eine erste Lockerung durch die Fed statt im November bereits im September erwartet.

Die europäischen Börsen werden am Montag freundlich erwartet.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Nachdem bereits am Freitagnachmittag eine leicht verlangsamte Zunahme am US-Arbeitsmarkt für einen Anstieg der europäischen Aktienmärkte sorgte, dürfte sich die positive Tendenz auch am Montag fortsetzen. Thomas Altmann von QC Partners hatte vor dem Wochenende erklärt: "Dieser Arbeitsmarktbericht kommt den Börsianern sehr entgegen. Sowohl für den Aktien- als auch für den Rentenmarkt ist er eine gute Nachricht." Er betonte weiter, dass die Chance auf ein Ende der Phase hoher Zinsen steige, da der Arbeitsmarkt noch nicht so schwach sei, dass konjunkturelle Sorgen überwiegen würden.

