Anreizpaket

Rivian erhält vom US-Bundesstaat Illinois ein großes Förderpaket in Höhe von mehr als 800 Millionen US-Dollar. Damit soll der Elektroauto-Hersteller sein Werk in der Stadt Normal erweitern, in dem künftig auch der neue R2 produziert werden soll.

Rivian hat ein umfangreiches Anreizpaket vom Department of Commerce & Economic Opportunity des US-Bundesstaates Illinois erhalten. Das teilte der Tesla-Rivale am vergangenen Donnerstag mit. Die Förderung soll der Pressemitteilung des Unternehmens zufolge 827 Millionen US-Dollar betragen. "Wir sind dankbar für diese Investition des Staates Illinois und für die Führung von Gouverneur Pritzker, Präsident Harmon und Sprecher Welch", wird Rivian-Gründer und -CEO RJ Scaringe dort zitiert.

Die Förderung soll Rivian inbesondere dabei unterstützen, die Kapazität eines seiner Werke in der Stadt Normal, Illinois, zu erweitern. Die Mittel sollen darüber hinaus in die Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur sowie in Berufsausbildungsprogramme für die Belegschaft fließen, wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht.

Der Fokus liege jedoch auf der Produktion des R2: "Die Unterstützung des Staates wird es uns ermöglichen, unseren mittelgroßen SUV R2 schnell auf den Markt zu bringen und den Verbrauchern eine noch größere Auswahl an Elektrofahrzeugen zu bieten. Gouverneur Pritzker war schon immer ein starker Befürworter der Schaffung von wirtschaftlichen Möglichkeiten für die Einwohner von Illinois und für Unternehmer gleichermaßen. Wir freuen uns darauf, unsere enge Partnerschaft fortzusetzen und auf dem Erfolg aufzubauen, den wir bisher hatten", so Rivian-CEO Scaringe. Das neue Modell soll voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen. Bereits im März hatte Rivian mitgeteilt, dass der R2 in Normal produziert werden soll.

Engagement in Illinois

"Illinois ist in der Lage, in den kommenden Jahren eine treibende Kraft auf diesem Markt zu sein, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und Gemeinden im ganzen Staat wiederzubeleben", wird Gouverneur JB Pritzker in der Pressemitteilung von Rivian zitiert. Und weiter: "Ich möchte unseren Partnern bei Rivian danken, die ihre Investitionen in Illinois verdoppelt haben. Gemeinsam machen wir einen enormen Schritt nach vorne - für unser Elektrofahrzeug-Ökosystem, für unsere Wirtschaft und für unseren Staat".

Rivian werde zudem weiterhin an diversen Stadtverbesserungsprojekten teilnehmen, um sein anhaltendes Engagement für Illinois zu demonstrieren, heißt es bei WSB-TV.

Rivian-Aktie profitiert von Förderung

Anleger reagierten erfreut auf die Nachrichten: Die Rivian-Aktie verteuerte sich am Freitag in einer ersten Reaktion auf das Anreizpaket an der NASDAQ zeitweise um fast sechs Prozent, gab bis Handelsende aber einen Teil ihrer Gewinne wieder ab und ging letztlich noch 2,4 Prozent fester bei 10,07 US-Dollar aus dem Handel. Im vorbörslichen US-Handel am Montag gewinnt die Rivian-Aktie zeitweise weitere 1,39 Prozent auf 10,21 US-Dollar.

