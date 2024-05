Logistikstandort

Der Online-Handelsriese Amazon will bis Jahresende 2.000 Arbeitsplätze in Erfurt schaffen.

Die Menschen sollen in einem neuen Logistikzentrum im Ortsteil Stotternheim arbeiten, das am Montag den Betrieb aufnahm, wie das Unternehmen mitteilte. In der laufenden Woche sollen 300 Menschen ihren ersten Arbeitstag dort haben, insgesamt seien schon über 1.000 Verträge geschlossen worden.

In dem Gebäude auf einer Fläche von etwa neun Fußballfeldern sollen künftig 26 Millionen kleinere Artikel auf Lager sein. Es ist laut Amazon einer der größten Logistikstandorte des Unternehmens in Deutschland. Es sei ein dreistelliger Millionenbetrag investiert worden. Amazon betreibt in Thüringen bereits ein Verteilzentrum in Erfurt mit knapp 300 Beschäftigten und ein Logistikzentrum in Gera mit etwa 2.500 Angestellten.

Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte, Irena Michel, sagte zu der Ansiedlung: "Die Schaffung von zahlreichen Arbeitsplätzen mit niederschwelligem Einstieg und die Möglichkeit für ungelernte Personen eine Beschäftigung zu finden, ist ein großer Erfolg für unsere Region."

Im NASDAQ-Handel gewinnt die Amazon-Aktie zwischenzeitlich 0,22 Prozent auf 186,63 US-Dollar.

ERFURT (dpa-AFX)