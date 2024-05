Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin, Cardano, IOTA & Co.

05.05.24 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Um 12:26 ist Bitcoin 63.726,19 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,24 Prozent niedriger als am Vortag (63.878,99 US-Dollar). In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,07 Prozent auf 463,84 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 463,51 US-Dollar. Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 3.117,91 US-Dollar am Vortag auf 3.141,29 US-Dollar nach oben (0,75 Prozent). Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,57 Prozent auf 81,23 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 81,70 US-Dollar. Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,5292 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,5303 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,4581 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4636 US-Dollar. Währenddessen wird Monero bei 125,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vortag (123,33 US-Dollar). In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2269 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,2266 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0052 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1103 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1110 US-Dollar. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0385 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen wird Dash bei 29,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (29,25 US-Dollar). In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,79 Prozent auf 16,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 16,66 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net

