10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor festem Start in den Feiertagshandel

Der DAX dürfte mit Gewinnen in die neue Handelswoche einsteigen. Der Handel dürfte angesichts des zu erwartenden geringen Handelsvolumens am Pfingstmontag aber in ruhigen Bahnen verlaufen.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann am Montag 0,67 Prozent auf 39.045,35 Indexpunkte. Auch auf dem chinesischen Festland sind Anleger verhalten in Kauflaune, hier legt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,38 Prozent auf 3.166,08 Zähler zu. In Hongkong dominieren ebenfalls die Bullen und schieben den Hang Seng um 0,49 Prozent auf 19.650,18 Zähler an.

3. Automobilarbeitergewerkschaft scheitert bei Mercedes-Benz in Alabama

Die Mitarbeiter von Mercedes-Benz im US-Bundesstaat Alabama haben sich gegen die Vertretung durch die US-amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft United Autoworkers (UAW) entschieden. Zur Nachricht

4. BVB vor Champions League-Finale: Abschiedsfest für Reus macht Mut für Wembley

Seinen emotionalen Abschied aus dem heimischen Stadion nutzte BVB-Profi Marco Reus zu einer großzügigen Geste. Zur Nachricht

5. Vermögenswerte der Deutschen Bank in Russland sollen wohl beschlagnahmt werden

Ein Schiedsgericht in St. Petersburg hat laut einem Agenturbericht die Beschlagnahmung von Vermögenswerten der Deutschen Bank angeordnet. Zur Nachricht

6. Schweizerische Nationalbank: Swiss-Life-Chefökonom rechnet mit einer weiteren Zinssenkung

Swiss-Life-Chefökonom Marc Brütsch geht nur noch von einer weiteren Leitzinssenkung der SNB in diesem Jahr aus. Zur Nachricht

7. Grüne Liga sieht keine Vorteile in der Tesla-Erweiterung

Der Umweltverband Grüne Liga befürchtet mit der Erweiterung des Fabrikgeländes von US-Elektroautobauer Tesla negative Folgen für die Umwelt. Zur Nachricht

8. Zahlen von Zoom Communications stehen am Abend an

Zoom Video Communications stellt am 20.05.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor. Das wird erwartet. Zur Nachricht

9. Das sind die Top-Investments von Carl Icahn im ersten Quartal 2024

Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im ersten Quartal 2024 einige Veränderungen. Zur Nachricht

10. Boeing und General Dynamics betroffen: China setzt drei weitere US-Rüstungskonzerne auf Sanktionsliste

Parallel zum Amtsantritt des neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te am Montag hat China Sanktionen gegen drei US-Rüstungskonzerne angekündigt. Zur Nachricht