Feiertagshandel: DAX dürfte fester starten -- Asiens Börsen mit Aufschlägen -- Gewerkschaft scheitert bei Mercedes-Benz in Alabama -- Werden russische Vermögenswerte der Deutschen Bank beschlagnahmt?

Der deutsche Leitindex dürfte nach der kleinen Korrektur am Freitag mit Gewinnen in den Montagshandel starten. Der DAX hatte zum Wochenschluss 0,18 Prozent tiefer bei 18.704,42 Punkten geschlossen. Der TecDAX hatte sich 0,43 Prozent leichter bei 3.429,12 Punkten verabschiedet. Der vergangenen Mittwoch erzielte DAX-Rekord bei 18.892 Punkten dürfte aber zum Wochenstart zunächst kein Thema für den deutschen Leitindex sein. Die positiven Vorgaben aus den USA, wo der Leitindex Dow Jones Index erstmals oberhalb von 40.000 Punkten geschlossen hatte, sorgen aber ebenso für gute Laune hierzulande wie die verhalten positiven Vorgaben von den Märkten aus Asien. Der Handel dürfte angesichts des Feiertags Pfingstmontag aber in eher ruhigen Bahnen verlaufen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Börsen in Europa dürften die neue Handelswoche mit Gewinnen begrüßen. Der EURO STOXX 50 hatte am Freitag noch 0,16 Prozent leichter bei 5.064,14 Einheiten geschlossen. Damit legt die Konsolidierung voraussichtlich bereits wieder eine Pause ein. Der Start in den Pfingstmontagshandel dürfte angesichts positiver Vorgaben der Börsen in den USA und Asien mit Aufschlägen verlaufen. Unruhe kommt von den Metallmärkten: Die Terminkontrakte für Kupfer und Nickel am Morgen weiter an und Gold markiert neue Allzeithochs. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Nach der Rekordjagd vom Vortag wechselten die US-Börsen in den Seitwärtsmodus. Der Dow Jones Index hat bei geringen Schwankungen zum Sitzungsende die Marke von 40.000 Zähler zurückerobert und sich um 0,34 Prozent auf 40.003.59 Punkte erhöht. Damit konnte der US-Leitindex erstmals oberhalb der 40.000-er Schwelle schließen. Beim NASDAQ Composite schlugen hingegen negative Vorzeichen zu Buche. Er verlor nämlich 0,07 Prozent auf 16.685,97 Zähler. Nach der Rekordjagd des Vortages hat die Wall Street am Freitag ihre Rally wieder aufgenommen, wenn auch nur in Trippelschritten. Zum Wochenausklang fehlten die Impulse, um den Markt deutlicher nach oben zu treiben - die Berichtssaison ist weitgehend durch und makroökonomisch lieferte der Index der Frühindikatoren für April kein klares Konjunkturbild. Doch für ein kleines Plus reichte es dennoch. Die jüngsten und marktstützenden Zinssenkungsfantasien ausgelöst durch eine Kombination aus schwachen Einzelhandelsdaten und günstig ausgefallenen Verbraucherpreisen hatten zuletzt wieder einen Dämpfer erhalten, denn die Fed-Vertreter Loretta Mester und Thomas Barkin hatte beide länger anhaltend hohe US-Zinsen signalisiert. "Da die Märkte nun fast 50 Basispunkte an Kürzungen in diesem Jahr einpreisen, werden sie wahrscheinlich enttäuscht werden", warnten die Analysten Claudio Irigoyen und Antonio Gabriel von Bank of America vor übertriebenem Zinsoptimismus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken