Vermögensanalyse

Ist man an zu viel Geld gekommen, stellt sich die Frage, wie man es schafft, das Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Eine Datenanalyse gibt Aufschluss darüber, in welche Anlageformen Ultrareiche investieren und in welchen Städten sie bevorzugt leben.

• Datenanalyse zeigt Investments von Ultrareichen

• Primäre und sekundäre Immobilien durchschnittlich 32 Prozent des Vermögens

• Die meisten Ultrareichen haben Wohnsitz in New York



Weltweit über 626.000 UHNWIs

Der auf die Aufbereitung von Daten spezialisierte Mediendienst Visual Capitalist zeigt in einer Grafik, wie die Ultrareichen dieser Welt ihr Geld investieren. Die Aufstellung basiert auf Daten der Immobilienagentur Frank Knight und zeigt die Investments von "Ultra High Net Worth Individuals" (UHNWIs), die ein Vermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar besitzen. Laut dem Bericht gab es Ende 2023 weltweit knapp über 626.600 UHNWIs, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. UNWHIs stellen damit mit 0,00793 Prozent der Weltbevölkerung einen sehr elitären Kreis dar. Angeführt wurde das Wachstum von Nordamerika mit einem Anstieg von 7,2 Prozent und dem Nahen Osten (6,2 Prozent), nur in Lateinamerika ging die Zahl der UNWHIs laut dem Bericht zurück.

Immobilien auf Platz eins

Die weltweit Ultrareichen investieren ihre Vermögen auf vielfältige Weise, wie aus einer globalen Umfrage von über 500 Vermögensverwaltern, Familienbüros und Privatbankern aus dem Jahr 2023 hervorgeht, die zusammen ein Vermögen von 2,5 Billionen US-Dollar verwalten. Primäre und sekundäre Immobilien nehmen dabei den größten Anteil ein, mit durchschnittlich 32 Prozent des Gesamtvermögens. Steve Buscemi, CEO von Dandrew Partners, einem privaten Investmentbüro für Familien, gab noch genauere Einblicke gegenüber CNBC. Die Vermögenden würden bevorzugt in sogenannte "Trophäen"-Immobilien der Klasse A investieren - Immobilien mit Investmentqualität, die normalerweise in den letzten 15 Jahren gebaut wurden.

Vermögen auch in Form von Aktien, gewerbliche Immobilien und Anleihen

Wie Visual Capitalist darstellt, machten Aktien 18 Prozent des Vermögens von UHNWIs im Jahr 2023 aus, gewerbliche Immobilien kamen demnach auf 14 Prozent und Anleihen auf 12 Prozent. Private Equity und Venture-Capital machten sechs Prozent aus, während fünf Prozent in gewerbliche Immobilienfonds und drei Prozent in gewerbliche Immobilien-REITs flossen. Investitionen in Leidenschaften wie Kunst, Autos und Wein bilden drei Prozent des Vermögens, gefolgt von Gold mit zwei Prozent. Kryptowährungen spielen mit einem Anteil von einem Prozent eine vergleichsweise geringere Rolle. Etwa fünf Prozent des Vermögens wurden in andere und nicht näher spezifizierte Anlageformen investiert. Diese Verteilung zeigt, dass die Ultrareichen ihr Vermögen breit streuen und sowohl traditionelle als auch alternative Anlageklassen nutzen, um ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren.

Die meisten UHNWIs haben Wohnsitz in New York

Laut einer Erhebung von Wealth-X, die von Statista veröffentlicht wurde, hatten im Jahr 2023 die meisten UHNWIs mit 21.714 ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in New York. Auf dem zweiten Platz liegt London mit 15.907 UHNWIs. Aber nicht nur westliche Städte sind in dem Ranking vertreten - Hongkong liegt auf Platz drei mit 15.175 UHNWIs und Peking auf Platz sieben mit 8.923 UHNWIs. Weitere beliebte Städte unter den Ultrareichen sind Los Angeles (Platz vier), Miami (Platz fünf) und San Francisco (Platz sechs).

Redaktion finanzen.net