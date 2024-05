Negative Folgen

Tesla will europäischen Leasingunternehmen offenbar mit Preissenkungen entgegen kommen.

Wie Reuters berichtet, bemüht sich der US-Elektroautobauer Tesla, europäische Leasingfirmen zu beschwichtigen. Diese hatten einen massiven Wertverlust ihrer Flotten hinnehmen müssen, was unter anderem den wiederholten Preissenkungen für Tesla-Fahrzeuge zu schulden war. Zudem seien durch den langsamen Service und die teure Reparaturen Firmenkunden verprellt worden, schreibt die Nachrichtenagentur weiter.

Um ihre Gunst wiederzuerlangen will Tesla nun offenbar

Wie aus Reuters-Interviews mit neun Führungskräften großer Leasing- und Mietwagenfirmen sowie mit etwa einem Dutzend Flottenmanagern von Unternehmen hervorgeht, will Tesla die verprellten Unternehmen offenbar unter anderem mit inoffiziellen Rabatten auf den Kauf von Neuwagen, wenn diese vorrätig sind, wieder ins Boot holen. Zudem bemühe sich der Autobauer, die weit verbreiteten Beschwerden über Service, Reparaturen und Bestellungen anzugehen, heißt es weiter.

Es gibt "nichts Schlimmeres", als wenn der Wert der Vermögenswerte eines Flottenkäufers kontinuierlich sinkt, zitiert Reuters Richard Knubben, Generaldirektor von Leaseurope mit Sitz in Brüssel, einer Gruppe der Leasing- und Vermietungsbranche, die nationale Gruppen in 31 Ländern vertritt. "Tesla sagt unseren Mitgliedern jetzt aktiv: Wir können euch Rabatte geben und euch entschädigen", sagte Knubben. "Aber die Restwerte von Tesla sind so schnell gefallen, dass ich nicht sicher bin, ob die Rabatte, die sie anbieten, ausreichen."

Werksausbau bleibt in der Kritk

Der Umweltverband Grüne Liga befürchtet mit der Erweiterung des Fabrikgeländes von US-Elektroautobauer Tesla negative Folgen für die Umwelt. "Der Wald, der nicht gerodet werden soll, ist Teil des Bebauungsplans", sagte der Geschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg, Michael Ganschow, der Deutschen Presse-Agentur. "Eine Waldumwandlung wäre jederzeit möglich und könnte nicht verhindert werden."

Die Gemeindevertreter hatten am Donnerstag mehrheitlich den umstrittenen Bebauungsplan für eine Erweiterung des Fabrikgeländes zum Bau eines Güterbahnhofs und von Logistikflächen beschlossen. Dafür soll Wald gerodet werden. Das stößt auf Protest von Umweltschützern und Anwohnern. Fast zwei Drittel der Bürger von Grünheide hatten die ursprünglichen Erweiterungspläne des Autoherstellers bei einer Befragung im Februar abgelehnt. Ein Kompromiss sah dann vor, statt über 100 Hektar nur knapp 50 Hektar Wald zu roden. Tesla verweist darauf, dass mehr als 70 Hektar Wald erhalten blieben.

Der Geschäftsführer kritisierte, dass die Gemeindevertretung nicht gegen die Erweiterung stimmte. "Die gewählte Gemeindevertreter ignorieren die Entscheidung der Bürger in der Bürgerbefragung", sagte Ganschow. "Für die Demokratie ist das ein Bärendienst? dafür tragen sie die alleinige Verantwortung." Er verwies auch darauf, dass der Güterbahnhof, der den Lkw-Verkehr entlasten soll, bereits vorher im Bebauungsplan für das bestehende Gelände in Planung war. "Auf dem B-Plan Nr. 13 für das bestehende Fabrikgelände war schon ein solcher Güterbahnhof vorgesehen", sagte er.

Im Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin arbeiten rund 12 000 Beschäftigte. Umweltverbände sehen seit dem Bau der Fabrik große Risiken, die Tesla stets zurückweist. Ein Teil des Geländes liegt im Wasserschutzgebiet. Initiativen haben weitere Proteste gegen den Autobauer angekündigt. Die Bürgerinitiative Grünheide prüft gemeinsam mit Umweltverbänden auch eine Klage gegen die Erweiterung.

Naturschutzbund prüft noch Klage gegen Plan zur Tesla-Erweiterung

Der Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg ist dabei, juristische Mittel gegen den Bebauungsplan zur Erweiterung des Fabrikgeländes von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin auszuloten. "Wir werden erstmal prüfen, was wir für Angriffspunkte haben", sagte der Landesvorsitzende Björn Ellner am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Rechtsanwalt ist beauftragt." Offen ist auch, ob sich Verbände oder Initiativen der Klage anschließen. Die Gemeindevertreter von Grünheide hatten am Donnerstag mehrheitlich den umstrittenen Bebauungsplan für eine Erweiterung des Fabrikgeländes zum Bau eines Güterbahnhofs und von Logistikflächen beschlossen. Dafür soll Wald gerodet werden.

Fast zwei Drittel der Bürger von Grünheide hatten die ursprünglichen Erweiterungspläne des Autoherstellers bei einer Befragung im Februar abgelehnt. Ein Kompromiss sah dann vor, statt über 100 Hektar nur knapp 50 Hektar Wald zu roden. Der Autobauer Tesla verweist darauf, dass nun mehr als 70 Hektar Wald erhalten bleiben und die Region mit dem Güterbahnhof von Lastwagenverkehr entlastet wird.

Nabu-Landeschef Ellner hatte die Entscheidung der Gemeindevertreter als "herben Schlag für Demokratie und Umwelt" bezeichnet. Er befürchtet die Beeinträchtigung der Lebensgrundlagen der Region. Seit Ende Februar protestieren Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten gegen Tesla nahe dem Werk in Grünheide in Brandenburg. Der Protest hält an. In dem Werk arbeiten rund 12 000 Beschäftigte./vr/DP/ngu

Die Tesla-Aktie verliert im NASDAQ-Handel zeitweise 1,39 Prozent auf 175,02 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX) und Reuters