Platz 8: Drew Baglino

Am selben Tag gab auch Drew Baglino, SVP für Antriebsstrang und Elektrotechnik, via X bekannt, dass er am Vortag beschlossen habe, den US-Elektroautobauer nach 18 Jahren zu verlassen. "Ich habe gestern nach 18 Jahren die schwierige Entscheidung getroffen, Tesla zu verlassen. Ich bin so dankbar, dass ich im Laufe der Jahre mit den unzähligen unglaublich talentierten Menschen bei Tesla zusammengearbeitet und von ihnen gelernt habe", so der Tesla-Manager in seinem Beitrag auf X. Baglino, der 2006 als Junior-Firmware-/Elektroingenieurbei Tesla einstieg, spielte zuletzt eine Schlüsselrolle als Verantwortlicher für Batterien und Motoren. Im Zuge seines Abgangs trennte sich der ehemalige Top-Manager von Tesla-Aktien in dreistelligem Millionenwert, wie aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Quelle: Redaktion finanzen.net / X, Bild: MMD Creative / Shutterstock.com