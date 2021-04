Börsenhandel am Donnerstag: Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie wissen

Der DAX bewegt sich vor Handelseröffnung auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 08:00 MESZ 0,85 Prozent höher bei 29.432,00 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 3.451,62 Indexpunkte. In Hongkong legt der Hang Seng um 1,06 Prozent auf 28.679,34 Einheiten zu.

3. Henkel-Aktie zieht nachbörslich an: Henkel wächst doppelt so stark wie erwartet

Der Konsumgüterkonzern Henkel ist im ersten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen doppelt so schnell gewachsen als von Marktbeobachtern geschätzt. Zur Nachricht

4. Krupp Stiftung will Stahlgeschäft von thyssen treu bleiben

Krupp Stiftung will Stahlgeschäft von thyssen treu bleiben. Zur Nachricht

5. USA: Produktionsproblem bei Impfstoff-Charge von Johnson & Johnson

Bei der Produktion des Corona-Impfstoffs des Herstellers Johnson & Johnson ist bei einer Charge ein Problem aufgetreten. Zur Nachricht

6. Nordex erhält Auftrag über 50 MW aus Spanien

Nordex hat im März einen weiteren Auftrag für elf Anlagen des Typs N155/4.X aus Spanien erhalten. Zur Nachricht

7. OPEC+ berät über weitere Förderstrategie beim Öl

Die Öl-Allianz OPEC+ berät am Donnerstag über die weitere Förderstrategie. Zur Nachricht

8. Aareal Bank-Aktie: Aktivistischer Aktionär fordert Änderungen im Aufsichtsrat der Aareal Bank

Ein aktivistischer Aktionär erhöht den Druck auf die Aareal Bank. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Im Mittelpunkt steht ein Treffen des Ölverbunds OPEC+ zur künftigen Förderpolitik. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,12 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent Cent auf 59,61 Dollar.

10. Euro weiter bei Fünfmonatstief

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1715 US-Dollar und damit geringfügig weniger als in der vorherigen Nacht.

