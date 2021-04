Stimmung in Japans Industrie hellt sich deutlich auf. USA: Produktionsproblem bei Impfstoff-Charge von Johnson & Johnson. Sanofi will Grippeimpfstoff Fluzone auch in Kanada produzieren. Aareal Bank-Aktie: Aktivistischer Aktionär fordert Änderungen im Aufsichtsrat der Aareal Bank. Erholung in Chinas Industrie verliert weiter an Fahrt. OPEC+ berät über weitere Förderstrategie beim Öl.

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Mittwoch stabil. Der DAX eröffnete tiefer, nahm im Verlauf aber mehrmals Anlauf in Richtung Rekordhoch und eroberte die Marke von 15.000 Punkten zurück. Schlussendlich ging er unverändert bei 15.008,34 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX ging wenig bewegt in die Sitzung, konnte dann aber klar zulegen. Er gewann schlussendlich 0,89 Prozent auf 3.395,04 Punkte hinzu. Nachdem der DAX am Dienstag ein neues Allzeithoch bei 15.029,17 Punkten markiert hatte, legte er zur Wochenmitte bei seiner Rekordjagd zunächst eine Pause ein. Aus den USA und Asien kamen negative Vorgaben, nachdem die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Anfang 2020 geklettert war. Am Mittwoch erhoffen sich Anleger Details über das US-Konjunkturpaket, die US-Präsident Joe Biden am Abend in einer Rede bekanntgeben dürfte. "Im Wesentlichen dürfte das zusätzliche Wachstum, das aus diesem Plan kommt, an den Börsen bereits eingepreist sein. Ebenso dürften die zusätzlichen Schulden, die mit diesem Plan einhergehen, bereits zum großen teil in den höheren Renditen eingepreist sein," dämpften Experten jedoch die Erwartungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen gab es am Mittwoch nur wenig Bewegung. Der EuroSTOXX 50 eröffnete knapp tiefer und bewegte sich auch im Verlauf knapp unter seinem Vortagesniveau. Zur Schlussglocke stand ein Minus von 0,16 Prozent auf 3.919,81 Zähler zu Buche. Anleger dürften gespannt auf die Rede von US-Präsident Joe Biden am Abend warten. In ihr will er seinen Billionen-Dollar-Infrastrukturplan für die USA vorstellen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street machte sich Verunsicherung breit, Tech-Werte zogen dennoch an. Der Dow Jones notierte zum Start moderat im Plus. Während des Handels wechselte der US-amerikanische Leitindex dann jedoch häufiger das Vorzeichen. Zum Handelsende verbuchte der Dow einen Abschlag von 0,26 Prozent auf 32.981,55 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte seine anfänglichen Gewinne dagegen kräftig ausbauen und beendete den Tag 1,54 Prozent im Plus bei 13.246,87 Punkten. Anleger richteten ihre Blicke auf die anstehende Ansprache von US-Präsident Joe Biden, die das avisierte Infrastrukturprogramm in Billionenhöhe thematisieren soll. Kernpunkt wird dabei auch eine höhere Unternehmenssteuer sein. Die Rede wird jedoch erst nach Handelsende an der Wall Street stattfinden. Stützend wirkten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten: So hellt sich etwas der Chicago-Indikator hellt unerwartet stark auf, währenddessen ist die Beschäftigung im Privatsektor nach Daten der ADP stark gestiegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken