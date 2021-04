Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstag

Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 58.607,74 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 58.689,51 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gefallen. So sank der Bitcoin Cash-Kurs auf 535,65 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 540,80 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 1.927,87 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 1.911,99 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs musste heute auf 195,52 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 196,58 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple ist am Donnerstag 0,5632 US-Dollar wert. So fiel der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,5691 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs tritt wie am Vortag bei 1,194 US-Dollar auf er Stelle.

Der Monero ist am Donnerstag 249,36 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 245,55 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 1,634 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,579 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Donnerstag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0465 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0438 US-Dollar gelegen hatte.

Der Stellar-Kurs konnte heute auf 0,4154 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,4109 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs lief am Donnerstag weiterhin seitwärts bei 0,3787 US-Dollar. Bei 0,3832 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Der Dash-Kurs rangiert bei 224,34 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 216,68 Dollar.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Donnerstag bei 51,11 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 49,31 US-Dollar.

