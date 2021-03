• Wood, O’Leary und van Eck bullish für Wachstumsaktien• Sorgen der Anleger unbegründet• Auch Bitcoin gegenüber sind die Fondsmanager optimistisch eingestellt

Wood & Co.: Die Zeit der Wachstumsaktien ist noch nicht vorbei

Tech-Aktien haben zuletzt einen Rückschlag am Markt erlitten. Das muss allerdings noch längst nicht das Ende der Stärke dieses Sektors bedeuten, da sind sich Cathie Wood von ARK Invest, "Shark Tank"-Star Kevin O’Leary und VanEck-CEO Jan van Eck einig. Während eines Webcasts, der kürzlich von CBOE Global Markets veranstaltet wurde, zeigten sich die Fondsmanager optimistisch, was die Zukunft von Wachstumsaktien angeht. "Wir haben gesehen, dass höher bewertete Aktien in diesem Jahr hart getroffen wurden. Aber das Wachstum für diese innovativen Unternehmen wird im Laufe der Zeit immer noch gut sein", betonte Wood und merkte dabei an, dass Marktteilnehmer ihr Geld derzeit eher in zyklische Bereiche umschichteten. Die Experten versicherten im Gespräch jedoch, dass sie nicht sonderlich besorgt über diese Entwicklung seien. Die Sorgen rund um Anleiherenditen und Inflation können den Wachstumsaktien nicht schaden, gibt CNN die Einschätzung wieder.

O’Leary erklärte darüber hinaus, dass zyklische Aktien seiner Meinung nach nicht viel länger besser abschneiden können als Technologiewerte. Er glaubt an die Stärke der Wachstumsaktien: "Ja, die Leute suchen nach Qualität. Aber einige Sektoren sind dauerhaft beschädigt, und Fluggesellschaften sind einer davon, wegen der Technologie. Ich muss nicht mehr so oft für die Meetings nach Dubai fliegen, wenn wir jede Woche Zoom-Calls machen". Im Interview mit CNBC erklärte der "Shark Tank"-Star außerdem: "[…] Wenn Tech eine massive Korrektur hat oder der Softwaresektor weich wird, wenn Sie nicht glauben, dass das Wachstum noch da ist, dann verkaufen Sie natürlich, aber ich glaube nicht, dass die Geschichte vorbei ist. Wir sind noch nicht einmal im dritten Inning, also kaufe ich weiter".

Junge Einzelinvestoren setzen auf Innovation und Disruption

Gegenüber CBOE betonten die Fondsmanager außerdem die Relevanz der jüngeren Generation. "Es gibt eine Menge Kleinanleger, die dank Robinhood und Coinbase auf dem Markt spielen. Einzelne Investoren sind engagierter", erklärte van Eck. Auch Cathie Wood sieht die jungen Trader und Robinhood im Allgemeinen nicht als Bedrohung für den Markt, sondern schätzt deren Offenheit für Innovation und Disruption, wie sie gegenüber dem Chief Investment Officer Magazine sagte: "Sie werden vielleicht auf Robinhood spekulieren, aber das Schöne an dem, was hier passiert, ist, dass sie sehr schnell lernen werden, weil Verluste die Psychologie und die Stimmung viel stärker beeinflussen als Gewinne". Dies dürfte insbesondere auch Wachstumsaktien zugutekommen, schätzt die Expertin. "Die Millennials und die Gen Zs lieben das Lernen. Sie sind wirklich begeistert von den neuen Technologien, die sich heute entwickeln; sie sind wirklich an vorderster Front dabei und verstehen sie und fühlen sich wohl mit ihnen, […]".

"Prime Time" für Bitcoin

Im CBOE-Webcast erzählte Wood außerdem, dass die "Prime Time" für Bitcoin bevorstehe. Ihr zufolge sei es durchaus ratsam, 2,5 bis 6,5 Prozent des Vermögens in Bitcoin zu investieren, gibt CNN ihre Worte wieder. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht's. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Auch O’Leary, der in den vergangenen Jahren eher skeptisch gegenüber Bitcoin & Co. eingestellt war, zeigte sich nun optimistischer und glaubt, es sei sinnvoll, etwa 3 Prozent des Portfolios in Bitcoin zu haben. Van Eck wies derweil auf das bevorstehende Marktdebüt von Coinbase hin. "Die Krypto-Wall Street wird eine disruptive Bedrohung für traditionelle Banken und Institutionen sein", schätzt der Experte.



Die künftige Entwicklung von Wachstumsaktien, Bitcoin & Co. dürfte also in jedem Fall spannend bleiben und einen Blick wert sein.

Redaktion finanzen.net

