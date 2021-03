Diese Energie-Aktien könnten 2021 zulegen

• Tom Kool rät zu Nebenwerten aus dem Energiesektor• Drei Megatrends schaffen viel Potential• Zahlreiche konkrete Investmentvorschläge des Experten

Nachdem in den letzten rund zehn Jahre insbesondere große Player wie die FAANG-Aktien im Anlegerfokus waren, glaubt Tom Kool, Autor bei "Savehaven.com", dass nun die Stunde der Nebenwerte schlägt. Denn in der historischen Betrachtung zeige sich, dass auf eine lange Periode der Underperformance oft eine ebenso lange Periode der Outperformance folgt.

Deshalb ist er überzeugt, dass durch das mangelnde Interesse an Small-Caps günstige Kaufgelegenheiten entstanden sind. Insbesondere im Energiesektor mit seinen drei Megatrends Elektromobilität, regenerative Energie und Wasserstoff-Brennstoffzellen hat er zahlreiche Unternehmen identifiziert, die sich in den kommenden Jahren zu Outperformern entwickeln könnten.

Elektromobilität im Fokus

Der ESG-Boom und der Wandel hin zu sauberen Antriebsquellen hat auch das Thema Elektromobilität in den Anlegerfokus gerückt. Marktführer Tesla konnte hiervon enorm profitieren und hat eine Aktienrally sondergleichen an der Börse verzeichnet. Doch Kool zählt drei Nebenwerte auf, bei denen er dank dieses Megatrends ebenfalls großes Potential sieht.

Electrameccanica Vehicles ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich der Entwicklung und Herstellung von Elektrofahrzeugen widmet. Entwickelt und gebaut wurde bereits das vollelektrische, einsitzige Elektrofahrzeug SOLO. Außerdem wurde mit dem Tofino ein elektrisches zweisitziges Roadster-Set entworfen. Die chinesische Kandi Technologies Group befasst sich daneben hauptsächlich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten für Elektrofahrzeuge (EV) - z.B. Batterien - , EV-Teilen und Geländefahrzeugen. Aus den USA stammt dagegen die Workhorse Group. Das Technologieunternehmen entwirft und baut hochleistungsfähige Elektrofahrzeuge und Flugzeuge.

Erneuerbare Energien beweisen Widerstandsfähigkeit

Ebenfalls aus dem ESG-Hype heraus hat sich der Megatrend Erneuerbare Energien gebildet. Aktien von Solar- oder Windenergieunternehmen haben laut Kool sogar die Corona-Krise gut durchgestanden und die Widerstandsfähigkeit dieses Sektors bewiesen. Denn dank sinkender Kosten könnten regenerative Energien inzwischen mit fossilen Energieträgern konkurrieren.

Auch hier nennt der Aktienexperte drei interessante Small-Cap-Unternehmen: Die Bloom Energy Corporation aus Kalifornien entwickelte und vermietet mit dem Bloom Energy Server einen Energieserver für die Festoxid-Brennstoffzellentechnologie. Dieser erzeugt Strom dezentral direkt beim Kunden. Potential sieht er außerdem bei der US-Biodieselproduktionsfirma Renewable Energy Group. Auch ein chinesisches Unternehmen findet Kool beachtenswert: Die Daqo New Energy Corp. stellt monokristallines Silizium und Polysilizium hauptsächlich für den Einsatz in Solar-Photovoltaikanlagen her.

Wasserstoff-Brennstoffzellen stabilisieren Stromnetz

Für die saubere Energiegewinnung wird Wasserstoff von vielen als gute Ergänzung zur Wind- und Sonnenenergie betrachtet. Denn während die Stromgewinnung bei den beiden letztgenannten von schwankender Natur ist, kann Wasserstoff dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren, da hiermit eine sichere, verlässliche Stromerzeugung möglich ist.

Für Anleger interessant sei in diesem Bereich etwa der US-Brennstoffzellen-Hersteller Plug Power. Seine Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme finden Anwendung in der Elektromobilität, in Flurfördergeräten und stationär in Notstromanlagen. Potential sieht Tom Kool daneben auch beim kanadischen Ballard Power. Dessen emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen kommen in Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern zum Einsatz. Und schließlich empfiehlt er noch, einen Blick auf FuelCell Energy zu werfen. Das US-Unternehmen entwickelt, produziert, betreibt und wartet Direktbrennstoffzellenkraftwerke, die mit Erdgas und Biogas betrieben werden.

