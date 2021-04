Hunderte Einstellungen: United Airlines heuert wieder Piloten an - Aktie freundlich

"Wir werden mit rund 300 Piloten beginnen", verkündete United -Manager Bryan Quigley am Donnerstag in einem Memo an die Mitarbeiter. Mit den steigenden Corona-Impfungen nehme die Reisenachfrage wieder zu, begründete Quigley die Entscheidung.

United stellt damit als erste große US-Airline die Weichen für ein Comeback. Allerdings ist es nur ein kleiner Schritt zurück in Richtung Normalbetrieb, von dem die Branche vorerst weit entfernt bleibt. Viele United-Piloten arbeiten noch mit reduziertem Dienstplan und allein seit September 2020 sind laut Quigley fast 1000 in Ruhestand gegangen oder haben das Unternehmen freiwillig verlassen.

Die an der NASDAQ notierte United Airlines-Aktie präsentiert sich am Donnerstag zeitweise 0,23 Prozent fester bei 57,68 US-Dollar.

