Lufthansa will Erlaubnis für milliardenschwere Kapitalerhöhung - Aktie sackt ab

Bei der Hauptversammlung am 4. Mai sollen die Anteilseigner grundsätzlich einer Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5,5 Milliarden Euro zustimmen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Einladung zu dem Aktionärstreffen hervorgeht. Vorstand und Aufsichtsrat sollen diese Ermächtigung bis zum 3. Mai 2026 nutzen können. Der Kurs der Lufthansa -Aktie sackte nach den Nachrichten um mehr als fünf Prozent auf ein Tagestief bei 10,53 Euro via XETRA ab. Bis zum Handelsende verkleinerte sich der Verlust auf 2,98 Prozent bei 10,97 Euro.

Der Emissionserlös soll vor allem in die Rückzahlung der Hilfsgelder fließen, die der Konzern in der Corona-Krise vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) bekommen hat. Die Aktionäre sollen bei der Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht erhalten, allerdings soll der WSF auch Stille Einlagen gegen neue Lufthansa-Aktien eintauschen können.

