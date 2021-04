Milliarden-Deal: Nestlé schließt Verkauf des Nordamerika-Wassergeschäfts ab - Aktie in Grün

Das teilte Nestlé am Mittwochabend mit. Wie damals angekündigt, geht der Bereich für 4,3 Milliarden US-Dollar an die US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co.

Die Transaktion umfasste Pure Life, Poland Spring und eine Reihe weiterer Marken in den USA sowie in Kanada. Die veräußerten Geschäfte erzielten im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Franken.

Die Nestlé-Aktie steigt im Schweizer Handel um 0,16 Prozent auf 105,51 Franken.

