Microsoft-Aktie dank Großauftrag der US Army im Aufwind

Die Microsoft -Aktie zog an der NASDAQ schließlich um 1,87 Prozent auf 235,77 US-Dollar an.

Der Vertrag zur Herstellung spezieller Augmented-Reality-Brillen (AR) für das Militär, so genannter HoloLens, nehme Gestalt an, teilte der Software-Konzern mit. Bereits vor drei Jahren war der Deal bekannt gegeben worden. Inzwischen habe er einen Wert von insgesamt rund 22 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre hinweg. Eine Vereinbarung laufe zunächst über fünf Jahre, mit der Option für weitere fünf Jahre. Die AR-Brillen sollen in den USA gefertigt werden.

/ck/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com