Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich am Mittwoch vorbörslich in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost tiefer

In Japan fällt der Leitindex Nikkei zeitweise um 1,14 Prozent zurück auf 27.503,77 Punkte. Die Börse in Shanghai blieb auch am Dienstag wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Shanghai dauert die Feiertagspause, auch "Goldene Woche" genannt, bis einschließlich diesen Donnerstag an. Zuletzt war auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Zähler gestiegen. In Hongkong geht es für den Hang Seng am Mittwoch um 0,51 Prozent nach unten auf 27.503,77 Einheiten. (7.20 Uhr MESZ)

3. Bayer meldet Erfolg in Glyphosat-Prozess um Jungen in Los Angeles

Bayer hat sich nach eigenen Angaben in einem Glyphosat-Prozess in Los Angeles durchgesetzt, in dem der Konzern von der Mutter eines minderjährigen Jungen verklagt worden war. Zur Nachricht

4. SYNLAB erhöht dank Sars-CoV-2-Testaktivitäten Jahresziele - Aktie springt hoch

Der Laborspezialist SYNLAB erhöht dank überraschend starker Sars-CoV-2-Testaktivitäten von Juli bis September seinen Ausblick auf das laufende Jahr. Zur Nachricht

5. Facebook-Aktie: Zuckerberg weist Vorwürfe von Facebook-Whistleblowerin zurück

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat den Vorwurf einer ehemaligen Mitarbeiterin zurückgewiesen, das Online-Netzwerk stelle Profite über das Wohl seiner Nutzer. Zur Nachricht

6. Softbank reduziert offenbar Telekom-Anteil deutlich

Der japanische Technologieinvestor Softbank trennt sich Kreisen zufolge bereits nach kurzer Zeit wieder von fast der Hälfte seines Anteils an der Deutschen Telekom. Zur Nachricht

7. TUI will mit Kapitalerhöhung Milliardenbetrag an Schulden abbauen - TUI-Aktie vorbörslich unter Druck

Der Reisekonzern TUI will mit neuen Aktien 1,1 Milliarden Euro einsammeln, um die eigene Bilanz zu stärken. Zur Nachricht

8. Dalio über Mega-Bitcoin-Kursziel von Cathie Wood: "Das ergibt keinen Sinn"

500.000 US-Dollar soll ein Bitcoin in fünf Jahren kosten, glaubt Starinvestorin Cathie Wood von ARK Invest. Hedgefonds-Legende Ray Dalio hält das aber für deutlich zu ambitioniert. Zur Nachricht

9. Ölpreise notieren knapp unter Mehrjahreshochs

Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter in der Nähe ihrer mehrjährigen Höchststände notiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,75 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 79,08 Dollar.

10. Euro fällt in Richtung 15-Monatstief

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1585 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Bildquellen: Santiago Cornejo / Shutterstock.com