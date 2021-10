DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Bayer meldet Erfolg in Glyphosat-Prozess um Jungen in Los Angeles -- UI will mit Kapitalerhöhung Milliardenbetrag an Schulden abbauen

Anleger blicken gespannt in die USA, wo am Nachmittag Daten zur Situation des Arbeitsmarkts anstehen. "Bis zu den US-Arbeitsmarktdaten wird es wohl bei dem volatilen Hin und Her bleiben", so Jeffrey Halley, Analyst bei Oanda, gegenüber Dow Jones Newswires.

In Asien tendieren die Märkte zur Wochenmitte im Minus.

In Japan fällt der Leitindex Nikkei zeitweise um 1,14 Prozent zurück auf 27.503,77 Punkte.

Die Börse in Shanghai blieb auch am Dienstag wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Shanghai dauert die Feiertagspause, auch "Goldene Woche" genannt, bis einschließlich diesen Donnerstag an. Zuletzt war auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Zähler gestiegen. In Hongkong geht es für den Hang Seng am Mittwoch um 0,51 Prozent nach unten auf 27.503,77 Einheiten. (7.20 Uhr MESZ)

Gute Vorgaben aus den USA können die asiatischen Märkte nicht nachhaltig stützen. Als Belastungen gelten unter Marktkennern die üblichen Verdächtigen, nämlich die hohe Inflation, steigende Marktzinsen und Sorgen um eine abnehmende Wirtschaftsdynamik. Aktien des krisengebeutelten Immobilienkonzern Evergrande sind in Hongkong nach wie vor vom Handel ausgesetzt.

