Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte den Mittwochshandel auf rotem Terrain beginnen.

2. Börsen in Fernost deutlich belastet

In Japan fällt der Nikkei um 0,68 Prozent auf 28.870,77 Punkte. Auch in China ist der Handel von Minuszeichen geprägt. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festlandverliert 0,69 Prozent auf 3.605,21 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt gar um 0,85 Prozent auf 23.082,29 Einheiten ab. (7.10 Uhr MEZ)

3. Musk schlägt weitere Tesla-Anteile für Milliardenbetrag los

Elon Musk hat weitere Anteile des Elektroautobauers Tesla zu Geld gemacht.

4. Verbraucherzentrale: Kryptowährungen schützen nicht vor Inflation

Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller hat vor dem Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin zum Schutz des Vermögens vor Inflation gewarnt.

5. Schulze: Deutschland will 75 Millionen Impfdosen spenden

Die neue Bundesregierung will im nächsten Jahr mindestens 75 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden, ohne dabei die eigene Impfkampagne einzuschränken.

6. DGB-Chef pocht auf Tempo bei neuen Arbeitsplätzen für Kohleregionen

DGB-Chef Reiner Hoffmann pocht auf Tempo bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze in den vom Kohleausstieg besonders betroffenen Regionen Deutschlands.

7. Deutsche Nachfrage nach Krügerrand-Goldmünzen explodiert

Südafrikas Krügerrand-Goldmünze dürfte das Jahr nach Angaben der Vermarktungsgesellschaft Prestige Bullion mit einem neuen Exportrekord beenden.

8. Berkshire-Vize Charlie Munger schlägt Alarm: "Dieser Markt ist noch verrückter als zu Zeiten der Dotcom-Blase"

Der Freund und Geschäftspartner von Investoren-Legende Warren Buffett wird weithin für sein tiefgreifendes Wissen rund um die globalen Finanzmärkte geschätzt. Allerdings lässt ihm das aktuelle Geschehen an den Aktienmärkten keine Ruhe.

9. MicroStrategy-CEO Michael Saylor: Der Bitcoin wird durchstarten - auch ohne Warren Buffetts Unterstützung

MicroStrategy-CEO Michael Saylor gilt als Bitcoin-Fan durch und durch. Nicht nur kauft das von ihm geleitete IT-Unternehmen regelmäßig Münzen nach, auch spricht sich der Konzernlenker öffentlich immer wieder für den Kryptohandel aus. Negative Einschätzungen von Börsengröße Warren Buffett dürften dem Erfolg der Kryptowährung dabei nicht im Weg stehen, so Saylor.

10. Euro knapp über 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch mit Mühe über 1,13 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung bewegte sich am Morgen nur wenig und notierte zuletzt bei 1,1304 Dollar.

