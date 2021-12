DAX vorbörslich mit leichten Verlusten -- Börsen in Fernost deutlich belastet -- Elon Musk verkauft weitere Tesla-Aktien -- Verbraucherzentrale warnt vor Krypto-Investment

Dem deutschen Leitindex geht am Mittwoch vorbörslich die Luft aus.

Der DAX dürfte den Mittwochshandel auf rotem Terrain beginnen. Auch der TecDAX wird schwächer erwartet.

Damit entfernt sich das deutsche Börsenbarometer wieder etwas von der 16.000er-Marke, die es am Vortag ins Visier genommen hatte. Dennoch könnten Anleger die niedrigen Kurse für einen späten Einstieg nutzen.

Die Vorgaben aus den USA fielen am Vorabend uneinheitlich aus. "Mit den sich verändernden Rahmenbedingungen in den vergangenen Wochen wägen die Anleger zwischen einem Szenario eines eher moderaten oder erneut starken Börsenjahres 2022 ab", so Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets gegenüber Reuters.

