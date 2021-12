J&J-Aktie fester: Johnson & Johnson-Tochter beantragt FDA-Zulassung für Krebsmedikament Teclistamab

Das Begriff Multiples Myelom ist eine Form von Knochenmarkkrebs, der seinen Ursprung in bestimmten weißen Blutkörperchen, den sogenannten Plasmazellen hat. Der Zulassungsantrag stütze sich auf Daten aus einer offenen, multizentrischen klinischen Studie, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von Teclistamab bei Erwachsenen untersucht wurde, teilte Janssen mit. Das Unternehmen prüft Teclistamab, einen bispezifischen Antikörper zur Umleitung von T-Zellen, derzeit in mehreren Monotherapie- und Kombinationsstudien.Die an der NYSE notierte J&J-Aktie gewinnt aktuell 0,38 Prozent auf 170,31 Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, josefkubes / Shutterstock.com