Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt deutlich

Heute im Fokus

Wall Street uneins -- DAX schließt stärker -- Clariant kauft BASF-Sparte -- Siemens Gamesa erhält Wartungsverträge für 69 Iberdrola-Windparks -- Aroundtown, S&T, Deutsche Post, Pfizer im Fokus

Notzulassung für Corona-Pille von Merck & Co in Indien. Bankenbehörde zeigt Twitter-Nutzer nach Kritik an Lira-Krise an. Bundesbank: Banken sollten Inflationsrisiken nicht unterschätzen. Israel vergibt Booster drei Monate nach zweiter Corona-Impfung. Deutsche Wirtschaft: Lieferengpässe bleiben 2022 - hohe Inflation auch. Jefferies belässt Meta auf "Buy". Hauck & Aufhäuser belässt Home24 auf "Buy".