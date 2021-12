NFT-Trend: Pepsi verschenkt 1.893 NFTs

• Pepsi verschenkt NFTs• Pepsi spielt eine wichtige Rolle in der Musikindustrie• Seit dem 14. Dezember kann man seinen Token prägen

Pepsi steigt in den NFT-Markt ein

Mit 1.893 NFTs springt das US-amerikanische Unternehmen PepsiCo auf den Trend auf, bei dem bereits einige Unternehmen wie Coca-Cola mitmachen. Die meisten der 1.893 digitalen geprägten Vermögenswerte können von US-Bürgern kostenlos eingelöst werden, erklärt Ledger Insights. Die NFTs basieren auf der Ethereum-Blockchain und stellen mikrofonähnliche Figuren dar, die mit zusätzlichen Accessoires wie Brillen, Frisuren oder Kopfhörern versehen wurden. Außerdem sollen die Bilder durch die Pepsi-Geschmacksrichtungen der letzten Jahre inspiriert worden sein. Die Verbindung zwischen dem Musikthema und dem Unternehmen könnte ein Versuch sein, die Verbraucher an die Verbindung mit der Industrie zu erinnern.

Pepsis Rolle in der Popkultur

Pepsi konnte seine Rolle in der Popkultur in der Vergangenheit durch verschiedene strategische Kampagnen stärken. Damit ist das Unternehmen selbst ein Teil der Popkultur geworden und spielte eine nicht geringe Rolle in der Musikindustrie. Im Laufe der Zeit gab es Werbeverträge zwischen Pepsi und verschiedenen Künstlern wie zum Beispiel Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Kanye West und David Bowie. Außerdem ist das Unternehmen seit dem Jahr 2013 der alleinige Organisator und Hauptsponsor der berühmten Super Bowl Halftime Show. Der Vertrag mit der NFL läuft jedoch in absehbarer Zeit aus, so Ledger Insights.

Verbraucher konnten sich auf eine Warteliste setzen lassen

Während 50 der NFTs für Geschenke und Marketingzwecke von Pepsi nicht an die breite Masse verschenkt werden, konnte man sich für die restlichen 1.843 seit dem 10. Dezember 2021 auf eine Warteliste setzen lassen.

Seit dem 14. Dezember ist es den Teilnehmern möglich einzusehen, ob sie es erfolgreich auf die Warteliste geschafft haben. Wer einen Platz erhalten hat, kann seitdem seinen NFT prägen. Wichtig ist jedoch, dass man dafür Zugang zu einer Krypto-Wallet haben muss oder sich entsprechend zuvor eine einrichten muss.

