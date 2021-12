Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag auf grünem Terrain.

2. Nikkei stärker - Chinesische Börsen kaum verändert

In Japan klettert der Nikkei um 1,16 Prozent auf 29.008,60 Punkte. In China ist ein deutlich ruhigerer Handel zu sehen: Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steigt derweil um 0,03 Prozent auf 3.616,93 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legt um 0,01 Prozent auf 23.226,15 Einheiten zu. (7.10 Uhr MEZ)

3. Aroundtown-Aktie: Aroundtown verlängert Aktienrückkaufprogramm

Das Immobilienunternehmen Aroundtown hat sein laufendes Aktienrückkaufprogramm um sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Zur Nachricht

4. Energiewirtschaft gegen festes Ziel für Elektroladesäulen

Die Energiewirtschaft ist gegen ein starres Ziel beim Ausbau des Ladesäulennetzes für Elektroautos. Zur Nachricht

5. Japans Industrie nimmt dank Automobilbranche Fahrt auf

Die japanische Industrie ist dank nachlassender Lieferengpässe im Automobilsektor weiter auf Erholungskurs. Zur Nachricht

6. Deutsche Post: Briefporto wird teurer - Standardbrief kostet 85 Cent

Wer im Digitalzeitalter noch auf klassische Briefe setzt, muss für den Versand im nächsten Jahr etwas mehr zahlen. Zur Nachricht

7. Clariant kauft BASF-Sparte für Millionenbetrag

Die Clariant AG hat eine endgültige Vereinbarung zum Kauf des US-Attapulgitgeschäfts der BASF SE für 60 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Zur Nachricht

8. Nach NIO-Day: So sieht Morgan Stanley die Zukunft der NIO-Aktie

Der chinesische E-Auto-Hersteller NIO hat für 2022 die Markteinführung von zwei neuen Modellen versprochen. Das kam bei Analysten gut an. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,20 auf 75,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 78,32 Dollar anzog.

10. Euro hält sich über 1,13 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter über 1,13 US-Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1326 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Bildquellen: cosma / Shutterstock.com