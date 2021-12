Clariant kauft BASF-Sparte für Millionenbetrag

Die Transaktion soll im nächsten Sommer abgeschlossen werden und wird in bar bezahlt, teilte der Schweizer Chemiekonzern mit. Das Attapulgit-Geschäft von BASF ist in Georgia und Florida angesiedelt, so Clariant . Im Jahr 2020 erzielte es einen Umsatz von rund 36 Millionen US-Dollar.

Die Transaktion soll das EBITDA-Margenprofil verbessern und Clariant auf dem Weg zu ihren kürzlich angekündigten Zielen für 2025 unterstützen", so das Unternehmen.

Von Olivia Bugault

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Clariant, BASF