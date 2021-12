DAX leicht im Plus erwartet -- Nikkei stärker -- Chinesische Börsen kaum verändert -- Aroundtown, Clariant, BASF im Fokus

Impulse durch Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen liegen kaum vor, weswegen Börsianer ihre Blicke auf die derzeitige Pandemielage richten. Bewegung in den Handel könnten jedoch einige Positionsbereinigungen bringen, so Analyst Timo Emden von Emden Research gegenüber Reuters. Auch müsse sich zeigen, ob die Rally der letzten Handelstage nachhaltig sei, da der dünne Handel zwischen den Jahren als besonders schwankungsanfällig gelte, ergänzt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur.

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag auf grünem Terrain. Auch der TecDAX dürfte höher in den Handel einsteigen.

Zwar sei an der Börse derzeit ein optimistisches Bild zu beobachten, aufgrund des geringen Handelsvolumens zwischen den Feiertagen stellt sich allerdings die Frage, ob diese Entwicklung dauerhaft ist, so Marktbeobachter.

Die Wall Street wies am Montag grüne Vorzeichen aus.

So eröffnete der Dow Jones nur marginal im Plus und baute seine Gewinne dann jedoch stetig aus. Zur Schlussglocke stand ein Aufschlag von 0,98 Prozent auf 36.302,38 Zähler an der Tafel. Noch deutlicher zog daneben der Techwerteindex NASDAQ Composite bis auf 15.871,26 Punkte (+1,39%) an, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 erreichte im Tagesverlauf sogar bei 4.791,49 Einheiten ein neues Intraday-Allzeithoch.

Am Markt war von einem gelungen Start der sogenannten "Santa-Claus-Rally" die Rede. Als "Santa-Claus-Rally" wird ein siebentägiger Zeitraum bezeichnet, der die letzten fünf Handelstage des alten Jahres und die ersten beiden Handelstage des neuen Jahres umfasst. Seit dem Jahr 1969 hat der S&P-500-Index in dieser Periode im Durchschnitt um 1,3 Prozent zugelegt, wie dpa berichtete.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken