Bitcoinkurse & Co. aktuell: So steht es um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 51.167,53 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 50.771,13 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 458,07 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 455,24 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 4.107,95 Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 163,61 US-Dollar bergauf. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 163,39 US-Dollar gestanden.

Der Ripple ist am Freitag 0,9824 US-Dollar wert. So fiel der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,9954 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 1,462 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,466 US-Dollar.

Der Monero ist am Freitag 206,43 US-Dollar wert. So fiel der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 210,76 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA zeigt sich bei 1,312 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 1,289 Dollar.

Der Verge-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Verge 0,0185 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,0183 US-Dollar.

Der Stellar-Kurs notiert am Freitag bei 0,2867 US-Dollar. Am Vortag war die Stellar 0,2880 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Stellar seine Seitwärtsbewegung fort.

Der NEM-Kurs läuft bei 0,1412 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 150,73 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 146,05 Dollar gelegen hatte.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Freitag bei 29,69 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 29,64 US-Dollar.

