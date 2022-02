Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird zur Wochenmitte mit Pluszeichen erwartet.

2. Börsen in Fernost in Grün

Der japanische Leitindex Nikkei steht 1,23 Prozent im Plus bei 27.619,88 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,59 Prozent auf 3.473,03 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 2,03 Prozent auf 24.824,43 Zähler klettert (7.15 Uhr MEZ).

3. Siemens Energy-Aktie: Siemens Energy vermeldet Millionenverlust - Siemens Gamesa belastet

Siemens Energy schreibt wegen der deutlichen Verluste seiner spanischen Windenergie-Tochter Siemens Gamesa zum Jahresauftakt unter dem Strich rote Zahlen. Zur Nachricht

4. QIAGEN-Aktie: QIAGEN nach unerwartet starkem Jahr pessimistischer für 2022

Die wegen der Omikron-Virusvariante hohe Nachfrage nach seinen Corona-Tests hat QIAGEN ein unerwartet starkes Schlussquartal beschert. Zur Nachricht

5. Lyft-Aktie: Lyft schreibt weiter Nettoverlust

Am Dienstagabend hat Uber-Konkurrent und Fahrdienstleister Lyft Anlegern einen Blick die Bilanz gewährt. Zur Nachricht

6. Deutsche Bank-Aktie: Cerberus senkt Anteil angeblich weiter

Der US-Finanzinvestor Cerberus nutzt den jüngsten Kursanstieg bei den Bankaktien Kreisen zufolge für den weiteren Abbau ihres Anteils an der Deutschen Bank. Zur Nachricht

7. Daimler Truck-Aktien ersetzen alstria office REIT-AG im MDAX

Die Aktien von Daimler Truck ersetzen die von alstria office REIT-AG im MDAX. Zur Nachricht

8. Heidelberger Druckmaschinen auf Erholungskurs - konkretisierte Umsatzprognose

Der Maschinenbauer Heidelberger Druck bleibt trotz der angespannten Lieferketten auf Erholungskurs. Zur Nachricht

9. Toyota steigert trotz Chipmangel Gewinn - Umsatzprognose gesenkt

Der japanische VW-Rivale Toyota hat trotz der globalen Halbleiter-Engpässe den Gewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kräftig gesteigert. Zur Nachricht

10. Euro behauptet sich über 1,14 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1421 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Peshkova / Shutterstock.com