DAX vorbörslich deutlich fester -- Asiens Börsen in Grün -- Siemens Energy vermeldet Millionenverlust -- QIAGEN mit unerwartet starkem Jahr -- Lyft, Deutsche Bank, Heidelberger Druckmaschinen im Fokus

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind positiv. "Die Stimmung wird besser", so Analyst Thomas Altmann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. So zeige die nachlassende Intensität der Kursschwankungen, dass die Investoren zuversichtlicher seien.

Die Stimmung hat sich zuletzt gebessert. "Die erwartete Zinswende ist nun erst einmal eingepreist", so ein Händler laut Dow Jones Newswires. So haben die Mutmaßungen zum Ausmaß und der Schnelligkeit der Zinserhöhungen die Anleger wieder etwas beruhigt.

An den europäischen Aktienmärkten geht es zur Wochenmitte vorbörslich nach oben.

Die US-Börsen legten am Dienstag zu.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas fester und baute den Vorsprung immer weiter aus. Schlussendlich gewann der US-amerikanische Leitindex 1,06 Prozent auf 35.462,78 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte im Verlauf ebenfalls den Sprung ins Plus, nachdem er zum Start nachgegeben hatte. Zur Schlussglocke ging es bis auf 14.194,45 Zähler nach oben (+1,28 Prozent).

Die Erwartungen der Marktteilnehmer an das Tempo des weiteren Straffungskurses bei anhaltend hoher Inflation sind - im Zuge der wohl im März anstehenden Zinswende der US-Notenbank - in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen, berichtete die Deutsche Presse-Agentur. Am Donnerstag stehen dann neue US-Inflationsdaten auf der Agenda.

Bis dahin richtete sich der Fokus der Anleger vor allem auf die laufende Quartalsberichtssaison, mit Zahlen unter anderem von Pfizer, DuPont und Amgen. Daneben stand auch Peloton erneut im Fokus der Anleger. Das Unternehmen will mit einem Chefwechsel und Sparmaßnahmen aus seiner Krise kommen.

