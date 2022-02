Boeing-Aktie freundlich: Boeing liefert erstmals wieder Flugzeug nach China

Boeing teilte mit, dass die China Eastern Airlines das Frachtflugzeug 777F erhalten hat. Es handelte sich um eine von 28 kommerziellen Auslieferungen, die Boeing im vergangenen Monat neben vier militärischen Versionen seiner Jetliner vornahm, teilte das Unternehmen in einem Monatsbericht mit.

Vor dem Flugverbot für die 737 Max im März 2019 und der darauf folgenden pandemiebedingten Verlangsamung des weltweiten Reiseverkehrs entfiel ein Viertel aller Auslieferungen von Boeing und dem konkurrierenden Flugzeughersteller Airbus SE auf China.

Die frostigen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China haben die Boeing-Lieferungen in das Land schon vor der Pandemie eingeschränkt, und die Führungskräfte des Unternehmens haben gesagt, dass die dortige Nachfrage für ihre Pläne zur Steigerung der Produktion der 737 Max und zur Erhöhung der Produktion des 787 Dreamliner von zentraler Bedeutung ist.

Airbus hat in den letzten zwei Jahren Dutzende neuer Jets nach China geliefert.

Die jüngste Lieferung an China Eastern war eine von 32 Jets, die Boeing nach eigenen Angaben im Januar an Kunden übergeben hat, darunter 27 Max-Flugzeuge. Boeing gab an, im vergangenen Monat Aufträge für 75 Flugzeuge erhalten zu haben.

Die Boeing-Aktie notiert im NYSE-Handel am Dienstag zeitweise 0,38 Prozent im Plus bei 212,58 US-Dollar.

DJG/DJN/jhe/kla

NEW YORK (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Thor Jorgen Udvang / Shutterstock.com, Jordan Tan / Shutterstock.com