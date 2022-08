Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Am Mittwoch dürfte der DAX tiefer in den Handel starten. Rund eine Stunde vor Handelsstart zeigt er sich 0,26 Prozent tiefer bei 13.499,80 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio muss der Nikkei am Dienstag zeitweise Einbußen in Höhe von 0,67 Prozent auf 27.821,96 Zähler verkraften.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zeitweise 0,55 Prozent auf 3.229,48 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong rutscht derweil deutlich ins Minus und zeigt sich 2,27 Prozent tiefer bei 19.548,45 Punkten (08.00 Uhr MEZ).

3. Coinbase rutscht in die roten Zahlen

Die größte US-Kryptobörse Coinbase ist angesichts des Kursrutsches bei Digitalwährungen wie Bitcoin und Ethereum tief in die roten Zahlen geraten.

4. Plug Power-Aktie nachbörslich an der NASDAQ schwächer: Plug Power vergrößert Verlust

Plug Power hat am Dienstag nach dem Handelsende an den US-Börsen die Bücher zur Einsicht geöffnet.

5. Brenntag mit Gewinnsprung

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im zweiten Quartal dank höherer Verkaufspreise und einer guten Nachfrage Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert.

6. Talanx erwirtschaftet Gewinnplus

Der Versicherungskonzern Talanx hat im zweiten Quartal trotz weiterer Rückstellungen für die Folgen des Ukraine-Kriegs seinen Gewinn gesteigert. Zur Nachricht

7. E.ON erleidet Gewinnrückgang

Der Energiekonzern E.ON ist weiter stark von den hohen Strompreisen beeinflusst.

8. Heidelberger Druck steigert Umsatz dank hoher Nachfrage

Viele Auslieferungen von neuen Maschinen vor allem in Europa und Nordamerika haben Heidelberger Druckmaschinen einen Umsatz- und Ergebnissprung beschert. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas - Anstieg nach Pipeline-Schließung nur zeitweise

Der Stopp von russischen Öllieferungen über die Pipeline Druschba (Freundschaft) nach Ungarn konnte die Ölpreise nur zeitweise etwas nach oben treiben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 96,15 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 23 Cent auf 90,27 Dollar.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro wurde am Morgen bei 1,0214 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0234 Dollar festgesetzt.

