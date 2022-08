Warten auf Inflationsdaten: Asiens Börsen in Rot -- DAX tiefer erwartet -- E.ON erleidet Gewinnrückgang -- Plug Power vergrößert Verluste -- Heidelberger Druck , Brenntag, LEG, Vitesco im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird vor Handelsstart am Mittwoch mit Verlusten erwartet. Der DAX dürfte nach Realtime-Indikationen schwächer in den Handel starten. Rund eine Stunde vor Handelsstart zeigt er sich 0,26 Prozent tiefer bei 13.499,80 Punkten. Auch der TecDAX notiert vorbörslich in Rot. Die Bekanntgabe zahlreicher Geschäftszahlen wird am Vormittag Akzente setzen. Am Nachmittag werden die Verbraucherpreise in den USA erwartet, davor erwarten Händler ein ruhiges Geschäft. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch vor Börsenstart in der Verlustzone. Der EURO STOXX 50 wird aller Voraussicht nach zum Handelsstart nachgeben. Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen werden die Anleger in Europa in Deckung gehen. "Was dem Aktienmarkt jetzt gut tun würde, wäre eine Entspannung an der Inflationsfront", zitiert die dpa CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl. "Ohne ein Ende der steigenden Preise steht die Fed dank der starken Arbeitsmarktdaten wohl nicht vor einem Ende ihrer seriellen, schnellen Leitzinsanhebungen." Zudem veröffentlichten weiterhin viele Unternehmen ihre Quartalszahlen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Nach dem durchwachsenen Wochenstart agierten die Anleger an der Wall Street zurückhaltend. So vergrößerte der Dow Jones sein anfänglich kleines Minus und verlor zum Handelsende 0,18 Prozent auf 32.774,41 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite hatte bereits zum Start deutlicher nachgegeben, rutschte dann noch tiefer in die Verlustzone und schloss letztlich 1,19 Prozent schwächer bei 12.493,93 Zählern. Einen Tag vor der Veröffentlichung viel beachteter Verbraucherpreisdaten in den USA für Juli agierten die Anleger vorsichtig. Sie erhoffen sich davon Aufschluss, wie aggressiv die US-Notenbank die Zinsen anheben wird. In den USA liegt die Inflation derzeit deutlich über der von der Fed anvisierten Zielmarke von zwei Prozent. Zuletzt hatten US-Notenbanker mehrfach Hinweise auf weiter steigende Zinsen geliefert. Allerdings gibt es auch die Befürchtung, dass höhere Zinsen die Konjunktur deutlich belasten. In einem solchen Szenario würden insbesondere die stark wachstumsorientierten Technologiefirmen unter hohe Finanzierungskosten leiden. Daneben standen weiter die Unternehmensberichte im Fokus, die aufzeigen, ob oder wie sehr die Inflation das Geschäft und den Konsum getroffen hat. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken