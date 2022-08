Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

In Tokio steigt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 1,05 Prozent auf 29.171,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 3.287,02 Zähler hoch. Der Hang Seng in Hongkong verbucht ein Plus von 0,84 Prozent auf 19.997,79 Einheiten.

3. Uniper-Aktie: Uniper erleidet im ersten Halbjahr erheblichen Verlust

Der Energieversorger Uniper hat im ersten Halbjahr einen erheblichen Verlust eingefahren. Zur Nachricht

4. Volkswagen-Aktie: Motoren-Reglement verabschiedet - Formel-1-Einstieg von AUDI und Porsche möglich

Der Weg für einen möglichen Formel-1-Einstieg von AUDI und Porsche wäre frei. Zur Nachricht

5. General Motors-Aktie: GM ruft fast eine halbe Million Autos in den USA zurück

Der größte US-Autobauer General Motors (GM) muss aufgrund möglicher Defekte an den Sicherheitsgurten zahlreiche SUV reparieren. Zur Nachricht

6. Siemens Energy-Aktie: Gasturbine für Nord Stream 1 steht weiter versiegelt und einsatzbereit in Mülheim

Die Turbine für die russische Gaspipeline Nord Stream 1 steht laut Siemens Energy weiter versiegelt und einsatzbereit in Mülheim an der Ruhr. Zur Nachricht

7. Amazon-Aktie: Amazon-Beschäftigte dringen auf weitere Gewerkschaft

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon muss ich mit der Gründung weiterer Gewerkschaften auseinandersetzen. Zur Nachricht

8. US-Notenbank Fed ruft Banken zur Vorsicht bei Kryptogeschäften auf

Viele Finanzfirmen wollen bei Kryptoanlagen mitmischen, doch die US-Notenbank Fed ruft zur Vorsicht auf. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise haben nach ihren jüngsten Verlusten wieder etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwoch zur Lieferung im Oktober 93,19 US-Dollar. Das waren 85 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 91 Cent auf 87,44 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung hatte sich bereits am Vortag stabil präsentiert und notierte am Morgen bei 1,0179 US-Dollar.

