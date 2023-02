Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX dürfte etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Handelsstart auf 15.360 Punkte (minus 0,35 Prozent).

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise um 0,46 Prozent auf 27.476,90 Punkte (Stand: 07:15 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zeitweise 0,38 Prozent tiefer bei 3.280,72 Zählern. In Hongkong sinkt der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,29 Prozent auf 20.842,19 Stellen.

3. ENCAVIS übertrifft eigene Gewinnprognose

Die ENCAVIS AG hat mit den Umsatz- und Ergebnissteigerungen im vergangenen Jahr ihre eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Wie der im MDAX notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber mitteilte, steigerte er die Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie im Eigenbestand im Gesamtjahr 2022 um knapp 14 Prozent auf rund 3.133 Gigawattstunden. Zur Nachricht

4. Krankheitswelle kostet Amadeus FiRe Milionen - Ergebnisprognose verfehlt

Der Personaldienstleister Amadeus FiRe hat im vergangenen Jahr wegen einer Krankheitswelle im Schlussquartal seine Ergebnisprognose nicht erreicht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen legte zwar 2022 um 2,4 Prozent auf 68 Millionen Euro zu und erreichte damit einen Höchststand, wie das Unternehmen Amadeus FiRe am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Frankfurt mitteilte. Zur Nachricht

5. Airbnb überzeugt mit Zahlen

Die Unterkünfte-Plattform Airbnb profitiert von der Rückkehr der Auslands- und Städtereisen nach der Corona-Pandemie. Das Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften, Airbnb, hat in seinem vierten Geschäftsquartal 2022 einen Gewinnsprung hingelegt. Zur Nachricht

6. Delivery Hero kauft Teil seiner ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück

Der Essenslieferdienst Delivery Hero kauft wie angekündigt einen Teil seiner ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück. Delivery Hero werde diese Rückkäufe mit Erlösen aus der am Montag bekanntgegebenen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gegenwert von einer Milliarde Euro mit Fälligkeit in 2030 finanzieren. Zur Nachricht

7. Elmos verzeichnet 2022 Rekordjahr

Der Halbleiterhersteller Elmos ist nach einem Rekordjahr für 2023 deutlich zuversichtlicher als die Erwartung an den Märkten. Auf Basis des Auftragsbestandes und der dafür zur Verfügung stehenden Kapazitäten sei 2023 ein Umsatz von mehr als 560 Millionen Euro zu erwarten, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Dortmund mit. Zur Nachricht

8. Ceconomy könnte wohl übernommen werden

Der Elektronikhändler Ceconomy mit seinen Ketten Saturn und Media Markt könnte einem Pressebericht zufolge übernommen werden. Es habe bereits Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit dem französischen Händler Fnac Darty gegeben, berichtete das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Finanzkreise. Zur Nachricht

9. Ölpreise rückläufig

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84,81 US-Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 78 Cent auf 78,28 Dollar.

10. Euro verliert leicht zum Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0715 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

Bildquellen: Stuart Monk / Shutterstock.com