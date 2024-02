Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte in Rekordnähe bleiben

Der DAX hatte am Vortag bei 17.050 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht, auch am Mittwoch dürfte sich die positive Grundstimmung der Anleger fortsetzen. Der deutsche Leitindex zeigt sich vorbörslich mit leichten Aufschlägen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost finden auch am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor zur Wochenmitte 0,11 Prozent auf 36.119,92 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zeitweise um 0,63 Prozent auf 2.807 Einheiten. In Hongkong fällt der Hang Seng unterdessen um 0,44 Prozent auf 16.066 Zähler.

3. TeamViewer kann Nettogewinn deutlich steigern

Der Softwareanbieter TeamViewer will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr erneut profitabler werden. Zur Nachricht

4. Nach Nachfrageflaute traut sich QIAGEN wieder moderates Wachstum zu

Die allgemeine Nachfrageflaute in der Biotechindustrie nach der Pandemie hat auch QIAGEN im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. Zur Nachricht

5. Alibaba, Arm, PayPal & Co.: Bilanzflut an NASDAQ & NYSE voraus

An der Wall Street dürften heute die Augen vorwiegend auf den Kennzahlen einiger Unternehmen ruhen. So gewähren unter anderem Alibaba, Uber, Disney, Arm Holding, GoPro und PayPal einen Blick in ihre Bücher. Zur Nachricht

6. RENK-Aktie vor Börsengang

In Frankfurt steht ein IPO im Fokus: Zulieferer RENK wagt im zweiten Versuch den Sprung aufs Börsenparkett. Zur Nachricht

7. Siemens Energy mit Quartalsgewinn dank Anteilsverkauf

Der angeschlagene Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im ersten Geschäftsquartal von dem milliardenschweren Verkauf von Anteilen seines Indien-Geschäfts an den früheren Mutterkonzern Siemens profitiert. Zur Nachricht

8. Bodenpersonal der Lufthansa streikt

Bei der Lufthansa hat in der Nacht der angekündigte Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert - Jüngster Preisanstieg vorerst gestoppt

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig verändert. Sie haben damit die Erholung der vergangenen beiden Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 78,58 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg geringfügig um zwei Cent auf 73,33 Dollar.

10. Euro legt zu Dollar zu

Der Euro ist am Mittwoch leicht gestiegen und hat damit an die Kurserholung vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0764 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0743 Dollar festgesetzt.