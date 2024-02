DAX startet kaum bewegt -- Asiens Börsen uneins -- METRO setzt Wachstumskurs fort -- Snap enttäuscht beim Umsatz -- Siemens Energy mit Quartalsgewinn -- Ford, Walt Disney im Fokus

Positive Signale für den deutschen Markt kommen zur Wochenmitte von Stützungsmaßnahmen für den chinesischen Aktienmarkt und einem starken Schluss-Spurt an der Wall Street. Daneben nimmt die Bilanzsaison auch hierzulande nun weiter Fahrt auf.

Der DAX eröffnet bei 17.020,77 Punkten um nur 0,07 Prozent leichter. Damit bleibt er jedoch in der Nähe seines jüngsten Rekordhochs bei 17.049,52 Punkten. Der TecDAX zeigt sich kurz nach Handelsbeginn kaum verändert bei 3.394,33 Zählern.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch zunächst unentschlossen.

Marktbeobachter erwarten zur Wochenmitte einen eher impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Dafür gewinnt die Berichtsaison weiter an Schwung.

Der EURO STOXX 50 steht in den ersten Handelsminuten bei 4.692 Punkten und damit in der Nähe seines Vortagesschluss.

Anleger an den europäischen Aktienmärkten zeigen sich zur Wochenmitte zurückhaltend.

Während am Vortag noch stark gestiegene Zinsen auf US-Staatsanleihen die Aktienbörsen belastet hatten, waren die Renditen am US-Anleihemarkt im Dienstagshandel wieder gesunken. Dies half dem US-Leitindex auf die Sprünge.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 38.521,03 Punkten. Der NASDAQ Composite schloss daneben nur wenig verändert mit einem marginalen Plus von 0,07 Prozent bei 15.609,00 Zählern.

Der US-Leitindex zeigte sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite.

Die Börsen in Fernost finden auch am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem kleinen Verlust von 0,11 Prozent bei 36.119,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite hingegen um 1,44 Prozent stärker bei 2.829,70 Einheiten aus der Sitzung. In Hongkong fällt der Hang Seng gegen 8:35 Uhr unserer Zeit um 0,21 Prozent auf 16.104 Zähler.

Nach der Ankündigung von Stützungskäufen durch staatliche Fonds in China setzen Anleger offenbar auf mehr Unterstützung in der Volksrepublik. Experten kritisieren jedoch, die Maßnahmen dürften nicht nachhaltig sein. "Nach unserer Ansicht läuft der Schub durch die Marktinterventionen innerhalb weniger Tage aus", so die APAC-Strategen bei Saxo Markets.

