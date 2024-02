Barclays Capital: Infineon-Aktie erhält Overweight

Aktienbewertung

Barclays Capital hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Ziel resultiere aus dem angepassten Ausblick des Halbleiterherstellers, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bewege sich damit am unteren Ende des Unternehmensausblicks. Selbst wenn der Konzern nun auch noch den Ausblick für das Autogeschäft senken sollte, müsste es schon ein größer Schnitt werden, um Kursdruck zu rechtfertigen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 4,4 Prozent auf 32,14 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 40,03 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.231.740 Infineon-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 15,0 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 vorlegen.

