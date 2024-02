Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab

Unterhaltungselektronik

Der Wettbewerb für Tesla sowie andere Elektroautohersteller auf dem chinesischen Markt wird immer größer. Chinas Hersteller setzen sich vor allem durch neue Technologien von der Konkurrenz ab.

Chinesischer Markt ist hart umkämpft: Neue Technologien bringen Vorteile

Der Wettbewerb zwischen Elektroautoherstellern ist vor allem auf dem chinesischen Markt groß. Dabei werden lokale Autohersteller dazu getrieben, Fahrzeuge mit hochentwickelter Technologie anzubieten, die der US-amerikanische Konkurrent Tesla noch nicht im Angebot hat. Und dies manchmal sogar zu niedrigeren Preisen, wie CNBC erklärt.

Die Wettbewerbsdynamik zwischen Unternehmen habe sich verschoben, weg von der Betonung der Reichweite hin zur kontinuierlichen Einführung von neuen Modellen mit einer Vielzahl von Funktionen. Dazu gehören unter anderem Projektoren, Kühlschränke und Fahrerassistenzsysteme, so CNBC. Die Fahrzeuge von Tesla verfügen derzeit nicht über solche Zusatzausstattungen, und der Automobilhersteller unter der Leitung von Elon Musk bietet in China aktuell lediglich eine eingeschränkte Version seiner Fahrassistenzsysteme an.

"Elektrofahrzeuge werden in China zu einem [Produkt] der Unterhaltungselektronik. Es ist ähnlich wie in der Handyindustrie", sagte Li Yi, Vorsitzender und CEO von Appotronics, einem in Shenzhen ansässigen Laser-Display-Unternehmen, das nach eigenen Angaben mit großen Automobilherstellern zusammenarbeitet, gegenüber CNBC. "In China, denke ich, geht es mehr um Unterhaltung, mehr Gadgets, die Leute wollen wirklich etwas mit den fortschrittlichsten technischen Spezifikationen kaufen", erklärt er und fügte hinzu, dass sich die Menschen in Europa wiederum mehr auf die Funktionalität konzentrieren.

Das Interesse der Konsumenten an neuen Fahrzeugmodellen konzentriert sich auf die technologische Ausstattung des Autos und die fortschrittlichen Funktionen der Fahrerassistenz, die laut Yiming Wang, einer Analystin bei China Renaissance Securities, im Vergleich zu früheren Elektroautos oder herkömmlichen benzinbetriebenen Fahrzeugen deutlich fortschrittlicher sind. Wang betont auch, dass neben der technologischen Ausstattung auch der Preis und eine möglichst hohe Kilometerleistung zwei weitere entscheidende Faktoren für die Verbraucher darstellen.

Multimillionen-Dollar-Potenzial

Li von Appotronics erwartet, dass die Nachfrage nach Fahrzeugtechnologie in diesem Jahr in seinem neuen Geschäftsfeld einen Umsatz von "einigen hundert Millionen" Yuan verschaffen wird, was etwa 40 bis 100 Millionen US-Dollar entspricht. Das in Shanghai gelistete Unternehmen verzeichnet bisher einen Gesamtumsatz von etwa 300 Millionen US-Dollar pro Jahr, so Li. Auf die Frage nach Tesla äußerte Li, dass er nicht befugt sei, Details preiszugeben. Er betonte jedoch, dass die Anforderungen der Verbraucher bei dem US-Automobilhersteller "ganz anders" seien als bei chinesischen Autoherstellern. Zudem betonte er, dass chinesische Kunden gemäß den Erfahrungen von Appotronics bereit sind, einen Aufpreis für Fahrzeugtechnologie zu zahlen. Im Gegensatz dazu legen US-Automobilhersteller mehr Wert auf die Kostensenkung. Dies resultiere aus der Tatsache, dass Batterien für Elektroautos und andere Komponenten nicht in den USA hergestellt werden, was bedeutet, dass amerikanische Unternehmen bereits einen Aufpreis für zentrale Bestandteile von Elektrofahrzeugen zahlen, erklärte Li.

Vorteil für chinesische Hersteller

Tatsächlich sei BYD vor allem deshalb so erfolgreich, weil das Unternehmen bereits früh mit der Entwicklung eigener Batterien begonnen habe, um damit die Kosten zu senken, betont Zhong Shi, Analyst bei der China Automobile Dealers Association laut CNBC. So konnte der chinesische Tesla-Konkurrent das Unternehmen von Tausendsassa Elon Musk bei der Gesamtproduktion im vergangenen Jahr übertreffen.

Andere traditionelle ausländische Autogiganten wie zum Beispiel Volkswagen haben Mühe, sich auf den Boom der Elektroautos in China einzustellen, während einheimische Unternehmen, darunter der Smartphone-Hersteller Xiaomi und das von Geely unterstützte Startup-Unternehmen Zeekr, sich mit der Einführung von Elektroautos beeilen. "Ich denke, das deutsche System kommt aus dem mechanischen Bereich, von unten nach oben. [Das] chinesische System kommt digital, von oben nach unten", bemerkte Omer Ganiyusufoglu, Mitglied der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften laut CNBC. Deutsche Ingenieure denken bei dem Entwurf eines Autos zuerst an die Pferdestärken, während chinesische Ingenieure im Gegensatz dazu mit dem Cockpit-Design und dann mit der Innenausstattung beginnen, sagte er unter Berufung auf einen chinesischen Autoingenieur, als er am Montag auf einer Huawei-Veranstaltung über "5G Advanced" sprach.

Und auch die Fahrassistenzsysteme haben sich im letzten Jahr als wettbewerbsfähiges Merkmal für Elektroautos in China erwiesen. Die Autopilot-Version von Tesla, die das Fahren auf Autobahnen unterstützt, ist bereits in China erhältlich. Hingegen ist die FSD-Funktion (Full Self Driving) des Unternehmens, die für den Stadtverkehr konzipiert ist, noch nicht verfügbar. Die chinesischen Aufsichtsbehörden gestatten schrittweise mehr fahrerunterstützende Funktionen für Pkw in städtischen Gebieten, beispielsweise das sanfte Bremsen an Ampeln. Im November kündigten die chinesischen Behörden zudem einen landesweiten Vorstoß zur Entwicklung von Fahrerassistenz- und Selbstfahrtechnologien durch Pilotprogramme an. Es bleibt jedoch unklar, inwieweit die Verbraucher bereit sind, für derartige Funktionen zu bezahlen. "Obwohl die Kunden, vor allem in China, in Umfragen immer angeben, dass sie bereit sind, für allgemeine Sicherheits- und Navigationsfunktionen zu zahlen, ändern sich ihre Antworten, wenn sie nach spezifischen ADAS-Funktionen gefragt werden, und ihr Kaufverhalten zeigt ein anderes Bild", erklärt Shay Natarajan, Partner bei Mobility Impact Partners, einem Private-Equity-Fonds, der in den Transportsektor investiert, laut CNBC. "Es gibt mehr als 20 verschiedene ADAS-Funktionen", fügt sie hinzu, wobei der Tote-Winkel-Warner oder die Umgebungskamera die beliebtesten Funktionen waren. "Man beachte, dass FSD nicht ganz oben auf der Liste der ADAS-Funktionen steht, für die die Kunden bereit sind zu zahlen."

Tesla-Chef warnt vor einem Siegeszug der chinesischen Autoindustrie

Tesla-Chef Elon Musk erkennt die wachsende Bedrohung von chinesischen Elektroautoherstellern für die Konkurrenz. "Unsere Beobachtung ist im Allgemeinen, dass chinesische Automobilunternehmen die wettbewerbsfähigsten Automobilunternehmen der Welt sind", erklärte Musk kürzlich im Rahmen der Zahlenvorlage bei einer Telefonkonferenz mit Analysten. Sie "werden außerhalb Chinas erhebliche Erfolge erzielen, je nachdem, welche Art von Zöllen oder Handelsbarrieren eingeführt werden". Konkret warnte Musk: "Wenn es keine Handelsbarrieren gibt, werden sie die meisten anderen Autokonzerne auf der Welt praktisch ruinieren. Sie sind extrem gut".

Der Leiter von Tesla betonte, dass er "keine klare Gelegenheit für eine Zusammenarbeit" erkennen könne. Dennoch erklärte er, dass jeder Hersteller von Elektroautos Zugang zur Tesla-Ladeinfrastruktur erhalten könne. Reuters zitiert den Chef des führenden US-Elektroautomobilunternehmens mit den Worten: "Wir sind auch offen für die Vergabe von Lizenzen für autonomes Fahren und möglicherweise auch für andere Technologien, die dazu beitragen könnten, den Fortschritt in Richtung erneuerbarer Energien zu fördern."

