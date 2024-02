Ausblick: Walt Disney gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

A Closer Look at T-Mobile US's Options Market Dynamics

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Montagmittag schwächer

Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag in Rot

Heute im Fokus

Palantir übertrifft die Erwartungen. Ceconomy-Beteiligung an Fnac Darty soll nicht abgegeben werden. Douglas will wohl zurück an die Börse. US-Minister mahnt nach Videos mit Apple-Brille am Steuer. Bayer erleidet in Glyphosat-Prozess Schlappe vor US-Berufungsgericht. Beiersdorf will Dividende anheben und Aktien zurückkaufen.