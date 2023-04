Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie wissen

Der DAX dürfte den Mittwochshandel knapp im Minus aufnehmen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei/b> 1,65 Prozent auf 27.819,96 Indexpunkte. Der Shanghai Composite schloss am Vortag 0,49 Prozent höher bei 3.312,56 Zählern. Am heutigen Mittwoch wird dort feiertagsbedingt nicht gehandelt. In Hongkong geht es unterdessen abwärts, der Hang Seng verliert 0,66 Prozent auf 20.274,59 Zähler (07:17 Uhr MESZ).

3. Shop Apotheke mit starkem Umsatzplus - Erwartungen übertroffen

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat den Umsatz im ersten Quartal kräftig gesteigert und die Erwartungen damit übertroffen. Zur Nachricht

4. Apple muss im Streit um Marke Apple Music Niederlage einstecken

Apple hat fast acht Jahre nach dem Start seines Musikstreaming-Dienstes einen Rückschlag beim Streit um den dazugehörigen Markennamen in den USA erlitten. Zur Nachricht

5. MorphoSys will Daten zu Hoffnungsträger-Medikament früher vorlegen

MorphoSys kommt mit der Forschung an seinem Hoffnungsträger Pelabresib schneller voran als angenommen. Zur Nachricht

6. Nordex-Aktie: Grüne Wandelschuldverschreibungen über rund 350 Millionen Euro sollen emittiert werden

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat die Ausgabe von grünen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von etwa 350 Millionen Euro beschlossen. Zur Nachricht

7. Johnson & Johnson will Klagen mit Milliarden-Vergleich ad acta legen

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) will einen großen Rechtsstreit um angeblich krebserregende Hygieneprodukte in Nordamerika mit einem Kompromiss aus der Welt schaffen. Zur Nachricht

8. Iberdrola trennt sich von Kraftwerken in Milliardenwert

Der spanische Energiekonzern Iberdrola verkauft 13 Kraftwerke im Wert von rund 5,5 Milliarden Euro an den mexikanischen Staat. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 85,41 US-Dollar. Das waren 47 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls geringfügig um 41 Cent auf 81,12 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt und damit die Kursgewinne der vergangenen Handelstage gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0955 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

