DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- CS-Übernahme durch UBS vorläufig von EU abgesegnet -- Apple mit Niederlage in Apple-Music-Streit -- MorphoSys, Nordex im Fokus

Nintendo Switch-Controller werden gratis repariert. Johnson & Johnson will Klagen mit Milliarden-Vergleich ad acta legen. Iberdrola trennt sich von Kraftwerken in Milliardenwert. ING lockt Neu- und Bestandskunden mit hohen Tagesgeldzinsen.

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Mittwoch vorbörslich kaum. Der DAX dürfte den Mittwochshandel knapp im Minus aufnehmen. Der TecDAX wird ebenfalls wenig bewegt erwartet. Ging es für das Börsenbarometer am Dienstag noch auf ein neues Jahreshoch bei 15.736,56 Punkten, dürften die Anleger in Frankfurt heute ruhiger agieren. Auf der Agenda stehen am Mittwoch Daten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Insider erwarten, dass die Einrichtungen ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft anheben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas geht es am Mittwoch vorbörslich ruhig zu. Der EURO STOXX 50 wird auf dem Niveau seines Schlusskurses vom Vortag erwartet. Schwächere Signale vom US-Arbeitsmarkt dämpfen die Risikofreude der Anleger wieder etwas, heißt es laut der Deutschen Presse-Agentur am Markt. Darüber hinaus werde über weitere Probleme im Bankensektor spekuliert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag in der Verlustzone. So hatte der Dow Jones quasi unverändert eröffnet und fiel anschließend in die Verlustzone. Letztlich schloss er 0,59 Prozent tiefer bei 33.402,38 Zählern. Auch der technologielastige NASDAQ Composite ist nach einem positiven Start ins Minus gedreht und beendete den Handel 0,52 Prozent schwächer bei 12.126,33 Punkten. Wirtschaftsdaten aus den USA wurden dafür verantwortlich gemacht, dass die Konjunktursorgen am Dienstag die Oberhand gewannen. Die Auftragseingänge der US-Industrie waren im Februar stärker gesunken als erwartet. Außerdem ist die Zahl der offenen Stellen in den USA im Februar erstmals seit Mai 2021 unter zehn Millionen gefallen, wie aus einem Bericht des Arbeitsministeriums hervorgeht. An der Börse wurde dies als Signal gewertet, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften nachlässt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken