Bei diesen beiden Billig-Aktien hat Cathie Wood jüngst zugeschlagen

Cathie Wood setzt mit ihrer Anlagegesellschaft ARK Invest, insbesondere aber mit dem Flaggschfiff-ETF ARK Innovation, auf Disruption. Große Hoffnungen setzt die Investorin dabei in den Elektroautobauer Tesla, dem sie auf allen Ebenen Großes zutraut. Zwar hat Wood unlängst Tesla-Aktien im Wert von rund 26 Millionen US-Dollar aus dem Depot geworfen und zeitgleich bei Coinbase und Block-Titeln aufgestockt, ihrem Glauben an Elon Musk und das Potenzial seines Unternehmens tut dies aber keinen Abbruch.

Beteiligung an Billig-Aktien ausgebaut

Während Tesla, Coinbase und Block am Markt große Aktiennamen sind und einem Großteil der Markteilnehmer ein Begriff sein dürften, sind zwei andere Titel, bei denen Wood kürzlich zugegriffen hat, deutlich weniger Anlegern bekannt: Joby Aviation und Genius Sports Limited, beides Aktien mit einem Kurs von unter 5 US-Dollar.

Die beiden börsennotierten Unternehmen sind in gänzlich unterschiedlichen Branchen aktiv, haben aber für Wood offenbar in ihren jeweiligen Segmenten großes Potenzial.

Joby Aviation-Aktie

Dass die Starinvestorin auf Joby Aviation und dessen Geschäftsmodell setzt, ist beim genaueren Blick auf das Geschäftsfeld des Unternehmens keine Überraschung. Das in den USA beheimatete Luftfahrtunternehmen steckt mitten in der Entwicklung für ein elektrisch angetriebenes, senkrecht startendes und landendes Luftfahrzeug. Das Ziel: Ein Lufttaxidienst.

Bei der Gründung im Jahr 2009 hatte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge das Ziel, die "Grenzen von Technologien wie Elektromotoren, Flugsoftware und Lithium-Ionen-Batterien auszuloten und fast jede Komponente von Grund auf neu zu entwickeln". Mit diesem Konzept überzeugte Joby schon 3 Jahre nach der Gründung die NASA, die das Unternehmen als Partner auswählte, um an "mehreren bahnbrechenden Elektroflugprojekten zusammenzuarbeiten", wie es auf der Firmenwebseite heißt.

Seit 2019 testet Joby seinen Prototypen in Testflügen und konnte den japanischen Automobilriesen Toyota als Investor gewinnen und eine Partnerschaft mit Uber eintüten. 2021 erfolgte der Börsengang an der New York Stock Exchange, ein Jahr später erwarb das Unternehmen ein Zertifikat, das es Joby erlaubt, einen kommerziellen Lufttaxidienst zu betreiben.

Die Ziele für die kommenden Jahre hat das Unternehmen klar definiert: "In den kommenden Jahren werden wir uns auf drei Hauptziele konzentrieren: die Zertifizierung unserer Flugzeuge, die Skalierung unserer Fertigung und die Vorbereitung auf den Betrieb".

Cathie Wood traut Joby offenbar zu, in seinem Geschäftsbereich bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen und ein Disruptor zu werden. Im ersten Quartal erwarb sie für die beiden ETFs ARK Autonomous Technology & Robotics ETF und ARK Space Exploration & Innovation ETF 574.301 Joby-Aktien und verdoppelte ihre bereits bestehende Beteiligung damit auf insgesamt 1.286.772 Aktien.

Die positive Beurteilung der Aktie wird von Analysten aber auch Marktteilnehmern offenbar geteilt. Seit Jahresstart konnte der Joby-Anteilsschein bereits rund 26,8 Prozent zulegen, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 7,67 US-Dollar deutlich über dem aktuellen Aktienpreis 4,25 US-Dollar (Stand 04.04.2023).

Genius Sports Limited-Aktie

Das zweite Unternehmen mit einem Börsenpreis von unter 5 US-Dollar, bei dem Cathie Wood ihre Beteiligung im ersten Quartal ausgebaut hat, ist Genius Sports Limited. Das Sportdaten- und Technologieunternehmen bietet Dienste wie Datenmanagement, Videostreaming und Integritätsdienste an. "Wir helfen bei der Organisation, Optimierung und Bereicherung von Erlebnissen für Hunderte von Sport-, Wett- und Medienmarken auf der ganzen Welt", heißt es auf der Firmenwebseite.

Gegründet wurde Genius Sports Limited 2001 in London als Spezialist für Wettdaten, heute ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge einer der weltweit größten Sporttechnologieanbieter und ist mit 1.800 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten aktiv.

Genius Sports setzt sich dabei eigenen Angaben zufolge für ein "nachhaltigeres Sportdaten-Ökosystem ein". Dabei liefert Genius die Technologie,um alle Aspekte eines Sports miteinander zu verbinden: "Von Ligen, die die Kontrolle über ihre offiziellen Daten und Videos übernehmen, bis hin zu Marken, die beeindruckende Fanerlebnisse schaffen".

Dabei kann Genius bereits auf namhafte Partner setzen: Neben British Airways und Pringles werden auch The Telegraph und die LA Clippers als Partner in äußerst unterschiedlichen Projekten genannt.

Für Cathie Wood sind dies offenbar genügend Gründe, ihre Beteiligung im ersten Quartal 2023 um 385.001 Aktien aufzustocken. Die Titel erwarb die Starinvestorin für den ARK Next Generation Internet ETF, insgesamt hält ARK nun 5.106.674 Genius-Titel im Gesamtwert von rund 20 Millionen US-Dollar.

Seit dem Börsengang im Jahr 2021 hat die Aktie Verluste eingefahren, was wohl der zunehmend weniger optimistischen Stimmung, die defizitären Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren am Markt entgegenschlug, zu schulden sein dürfte. Die Bilanz für das Jahr 2023 ist bislang aber positiv: Seit Jahresstart legte die Aktie 30,53 Prozent zu. Und auch Analysten sehen Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 7,30 US-Dollar deutlich über dem aktuellen Kurswert der Aktie am 04.04.2023 (4,66 US-Dollar).



