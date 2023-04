Wirtschaftsbericht der US-Regierung rechnet mit Bitcoin & Co. ab

• US-Regierung: Krypto-Assets ohne fundamentalen Wert• Kryptowährungen bergen Risiken für Verbraucher, Finanzsystem und Umwelt• Distributed-Ledger-Technologie eventuell zukünftig von Bestand

Der Rat der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses widmete den digitalen Vermögenswerten in dem am 20. März 2023 veröffentlichen Bericht ein umfangreiches Kapitel und ließ dabei kaum ein gutes Haar an der Branche. Kryptowährungen seien problematisch für das Finanzsystem, die Verbraucher und die Umwelt, ist dem Bericht zu entnehmen, der nur wenige Tage nach dem Kollaps der krypto-freundlichen Banken Silvergate, Silicon Valley Bank und Signature Bank herausgebracht wurde. Die vielfach angepriesenen positiven Eigenschaften von Bitcoin, Ethereum und Co. seien reines Marketing und hätten sich am Markt nicht bewahrheitet. Kryptowährungen hätten daher keinen fundamentalen Wert, und die Preise seien eher durch künstliche Verknappung als durch tatsächliche Innovation bedingt.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel via CFD handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Im Bericht heißt es abschließend: "Auch wenn die zugrunde liegenden Technologien eine clevere Lösung dafür bieten, Transaktionen ohne eine vertrauenswürdige Instanz durchzuführen, bieten Krypto-Assets derzeit keine weitreichenden wirtschaftlichen Vorteile. Sie sind größtenteils spekulative Anlageformen und stellen keine wirksame Alternative zu Fiat-Währungen dar."

Die Volatilität der Kryptowährungen verhindere, dass digitale Vermögenswerte zur Wertaufbewahrung oder als Tauschmittel verwendet werden könnten. Auch Stablecoins könnten aufgrund der Laufrisiken nicht als schnelle Zahlungsmittel fungieren und Fiat-Währungen ersetzen.

Potenzial sehen die Wirtschaftsberater des Weißen Hauses lediglich in der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die in der Zukunft Anwendung finden könne - ohne jedoch genauer darauf einzugehen, inwiefern dies in welchen Bereichen von Nutzen sein könnte. Zugleich verweisen die Berater auf die dringende Notwendigkeit einer Regulierung der Kryptobranche.

Kritik aus der Krypto-Branche

Als Reaktion auf den Bericht werden in der Krypto-Branche Befürchtungen über die Zukunft der Cyberdevisen sowie zur künftigen Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden laut. Die Vorsitzende der Blockchain Association, Kristin Smith, etwa zeigte sich enttäuscht von dem Bericht, der der Krypto-Industrie rein mit Ablehnung begegne. Sie warf dem Weißen Haus vor, die Entwicklung der gesamten Branche blockieren zu wollen. Gegenüber Cointelegraph sagte sie: "Wir fordern die Biden-Administration auf, sich zu überlegen, wie sie in Erinnerung bleiben wird: Als Vorreiter einer tiefgreifenden Innovation oder als Blockierer einer globalen Tech-Revolution".

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Signature Bank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Signature Bank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Signature Bank

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Vacclav / Shutterstock.com