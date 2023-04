TotalEnergies-Aktie in Grün: TotalEnergies arbeitet mit Irak an Energieprojekt GGIP

Aktien in diesem Artikel TotalEnergies 57,61 EUR

Der Öl - und Gaskonzern teilte am Mittwoch mit, dass die irakische Basrah Oil Company einen Anteil von 30 Prozent am Gasentwicklungsprojekt GGIP übernehmen wird, während Qatarenergy eingeladen wurde, eine 25-prozentige Beteiligung zu übernehmen.

TotalEnergies hält einen Anteil von 45 Prozent an GGIP. Die Partner werden rund 10 Milliarden US-Dollar investieren, um abgefackeltes Gas aus drei Ölfeldern zurückzugewinnen und Kraftwerke damit zu versorgen sowie eine Meerwasseraufbereitungsanlage zu bauen, die Wasser zur Druckerhaltung einspeist, um die regionale Ölproduktion zu steigern. TotalEnergies will zudem auch eine 1-Gigawatt-Solaranlage entwickeln, die Strom in das regionale Netz von Basrah einspeisen soll.

Im Jahr 2021 unterzeichnete das französische Unternehmen eine Vereinbarung über die Entwicklung von Öl-, Gas- und Erneuerbare-Energien-Projekten in der irakischen Region Basra, die jedoch aufgrund von Streitigkeiten über die Bedingungen nicht umgesetzt werden konnte.

Die TotalEnergies-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 0,93 Prozent auf 57,23 Euro.

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com