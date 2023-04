AUTO1-Aktie verliert: AUTO1 kann Verluste leicht eindämmen

Aktien in diesem Artikel AUTO1 6,64 EUR

-1,07% Charts

News

Analysen

Unterm Strich stand ein Minus von fast 246,6 Millionen Euro, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. 2021 waren es noch rund minus 374,1 Millionen Euro. Hohe Gebrauchtwagenpreise in einem schlechten Wirtschaftsumfeld hatten das Geschäft der Berliner 2022 gebremst. Der Gebrauchtwagenmarkt war 2022 in Europa um 17 Prozent eingebrochen - und in Deutschland sogar um 20 Prozent.

AUTO1-Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann sieht das Unternehmen aber auf Kurs. 2023 will er vor allem im Tagesgeschäft profitabler werden. "Wir schaffen dieses Jahr die Grundlage für langfristig profitables Wachstum, während wir parallel in allen Kernbereichen weiter investieren", sagte er Ende Februar bei der Vorlage vorläufiger Zahlen.

Im XETRA-Handel verliert die AUTO1-Aktie zeitweise 2,81 Prozent auf 6,50 Euro.

/lew/stk

BERLIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com