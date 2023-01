AUTO1-Aktie bricht zweistellig ein: Goldman Sachs stuft AUTO1 ab - Sinkende Konsensschätzungen erwartet

Aktien in diesem Artikel AUTO1 8,00 EUR

Sie büßen als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDAX zeitweise 14,22 Prozent auf 7,99 Euro ein.

Zwar bleibt Goldman-Analystin Lisa Yang in ihrem Ausblick für die europäische Internet- und Medienbranche trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten optimistisch, beurteilt aber unter anderem Online-Autohändler eher skeptisch. AUTO1 stufte sie daher von "Buy" auf "Neutral" ab und senkte auch moderat das Kursziel auf 10,60 Euro.

Die kurz- bis mittelfristigen Konsensschätzungen zum Wachstum dürften ihr zufolge nach unten revidiert werden. Dabei verwies sie auf einen fortgesetzten Druck auf die Gebrauchtwagenmärkte, der sich auch auf das Händlergeschäft auswirke. Das Verbraucherumfeld sei schwach und zugleich würden Marketinginvestitionen verringert.

Yang merkte zudem an, dass die Aktie von AUTO1 seit ihrer Aufnahme in die "Buy"-Liste von Goldman Sachs vor rund einem Jahr um fast 42 Prozent gefallen ist, während der FTSE World Europe nur um 6 Prozent nachgegeben habe, "was die breite Marktrotation, raus aus unrentablen Technologieunternehmen, widerspiegelt".

